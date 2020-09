López Obrador criticó fuerte al INE: que se vaya preparando porque sí va a haber consulta sobre juicio a expresidentes

(Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP)

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al INE que se prepare y ahorre recursos porque sí habrá consulta popular para juzgar a los ex presidentes.

El pasado 28 de agosto, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que la consulta obligaría al Instituto a revisar “dramáticamente” su presupuesto y calificó ese ejercicio como muy complejo.

Sin embargo, el mandatario mexicano dijo que el argumento de Lorenzo Córdova no era válido y al respecto señaló: “pues que se ajusten el cinturón, que ahorren”.

En su conferencia, agregó que el pueblo es el que manda y que si éste pide la consulta se tiene que hacer. “No puede condicionarse a que se va requerir más dinero si la gente quiere que haya una consulta, porque en la democracia, el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide, pues hay que hacerle caso, hay que hacerle caso al pueblo y si nos les gusta a ellos porque no estén de acuerdo por alguna razón, pues no son los indicados para opinar sobre eso, si son los jueces, si es el árbitro”, agregó.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) (Foto: Cuartoscuro)

También recordó que se tiene como plazo para presentar la solicitud de consulta popular para saber si se enjuicia o no a los expresidentes hasta el próximo 15 de septiembre.

Por otra parte, Córdova Vianello dijo que para realizar la consulta popular que pretende aprobar o rechazar el juicio a expresidentes de México, el INE deberá solicitar recursos adicionales, pues esto supondría organizar una nueva elección tan solo dos meses después de los comicios del 6 de junio de 2021.

“Así que, si así lo decide el Congreso, porque lo tendrá que avalar el Congreso, vamos a tener que revisar dramáticamente el presupuesto que aprobamos y que justo hoy se va a la Secretaría de Hacienda”, puntualizó durante su participación en la reunión plenaria de los diputados federales del partido Movimiento Ciudadano (MC).

El presidente también informó que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para denunciar la “censura” del Instituto Nacional Electoral (INE) hacia su gobierno a raíz de que determinó cancelar la transmisión de las conferencias matutinas en los estados donde habrá elección este año, Hidalgo y Coahuila, y por ordenar bajar el spot donde él cita al papa Francisco.

La semana pasada, el Consejo General del INE ordenó que a partir del 5 de septiembre y hasta el 18 de octubre deberá ser suspendida la conferencia matutina del presidente López Obrador debido a que su transmisión íntegra adquiere un carácter electoral. “No estoy de acuerdo porque esto no es propaganda, es información”, dijo este miércoles.

