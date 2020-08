“La mayoría está de acuerdo”: Morena acordó impulsar en Senado consulta ciudadana para enjuiciar ex presidentes

Los senadores de Morena, partido que ostenta la mayoría en ambas Cámaras del Congreso, acordó este domingo en su reunión plenaria previo al inicio de sesiones que impulsará la consulta ciudadana para poder enjuiciar a ex presidentes de México.

“Vamos”, respondió el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas y líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, que reúne a todos los líderes de los grupos parlamentarios.

Sin embargo, los legisladores de la mayoría saben que están en una carrera contrarreloj, ya que deben cumplir el proceso necesario por alguna de las vías previstas, ya sea con las casi dos millones de firmas de ciudadanos mexicanos o con un tercio de senadores o diputados en el Congreso, antes del 15 de septiembre, la fecha límite marcada por la ley.

Por ello, la plenaria de este domingo creó una comisión que analizará la posibilidad de que los senadores presenten una solicitud para realizar una consulta popular sobre el juicio a los ex presidentes de México, incluidos Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

Monreal detalló que este grupo se encargará de elaborar un documento técnico, unificado, “que soporte cualquier circunstancia para que lo podemos exponer en las próximas horas”, ya que se espera que tan pronto como este lunes se presente ante la Mesa Directiva del Senado.

Entre los integrantes de la comisión estarán los senadores Citlalli Hernández (quien propuso el impulso de la consulta), Ovidio Peralta, Lucía Trasviña, Salomón Jara, Cecilia Sánchez y Antares Vázquez. Fue Hernández quien solicitó el apoyo del grupo parlamentario para conseguir las 43 firmas que se necesitan para oficializar el pedido de la consulta ante el Senado.

La comisión creada entregará en dos días un proyecto para la aprobación de la consulta ciudadana ante los senadores de Morena, informaron fuentes del grupo parlamentario a Infobae México.

Hernández, junto a un grupo de senadores de Morena, ya había presentado la primer solicitud formal ante la Mesa Directiva del Senado el jueves, pero fue rechazada debido a que contenía apenas la firma de 15 senadores.

Hasta este domingo, los esfuerzos habían sido aislados. A la solicitud de consulta que presentaron algunos senadores morenistas se suma también la recolección de firmas de diferentes legisladores, incluso algunos de ellos locales, en diferentes entidades de la República.

Sin embargo, la recolección de firmas que comenzó en algunos lugares como Oaxaca, Baja California o Ciudad de México, no tienen todavía una pregunta en específico sobre la cual versaría la consulta. El grupo encabezado por Hernández y Martí Batres sí propuso una pregunta:

¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Y es que entre los requisitos de ley está el de formular una sola pregunta, sin juicios de valor y de tal forma que permita una respuesta categórica en sentido afirmativo o negativo, como recordó este domingo la senadora Mónica Fernández, presidenta del Senado durante el pasado año legislativo (2019-2020). Además, debe incluir el propósito, los argumentos y la justificación de que es un tema de trascendencia nacional.

El senador Peralta indicó que de los documentos que se elaboraron se debe llegar a una propuesta conjunta, donde la pregunta, precisó, tiene que ser “muy bien cuidada”, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es quien definirá si es constitucional o no. De eso se encargará la comisión, ahondó.

Monreal, por su parte, dijo este domingo que tendrían legisladores “de sobra” para alcanzar las firmas necesarias, ya que hay 61 senadores de Morena y 10 más en los partidos aliados de la mayoría, el PES (Partido Encuentro Social), con cuatro legisladores, y seis del PT (Partido del Trabajo), llegando a 71 en total. El líder morenista incluso mencionó que el Partido Verde (PVEM), con seis senadores, también apoyaría la consulta.

Cuando los senadores morenistas presenten su solicitud con las firmas necesarias, el presidente del Senado, que a partir de este lunes será el morenista Eduardo Ramírez, dará cuenta de la petición y por ley deberá turnarla a la Comisión Gobernación y a las comisiones que correspondan.

El dictamen tiene que ser aprobado por la mayoría de cada Cámara (primero en el Senado, por ser la de origen en este caso, y luego en Diputados) y si se logra el respaldo del Congreso, se enviará a la Suprema Corte, quien deberá determinar si es constitucional o no. “Nos quedan 15 días”, dijo Monreal.

El líder de Morena en el Senado dijo que primero se agotará el proceso ciudadano, con la intención de juntar las 1.6 millones de firmas necesarias. “Yo lo veo difícil, por la pandemia y porque no podemos reunirnos de manera libre”, dijo. Pero en las Cámaras “hay un acuerdo mayoritario, casi unánime, por presentar esa solicitud”, completó.

Ramírez, por su parte, quien este domingo fue elegido por sus compañeros para encabezar la Mesa Directiva del Senado entre 2020 y 2021, se mostró a favor de la consulta ciudadana para enjuiciar ex presidentes. “Estoy a favor de la consulta, pero estoy a favor de la legalidad y en que se respete el procedimiento constitucional correspondiente”, indicó.

Por su parte, Monreal mostró ciertas dudas sobre el avance de la petición de consulta. “Soy abogado, maestro de derecho constitucional y confío mucho en la Fiscalía. La Fiscalía debería actuar. El Ministerio Público, de acuerdo con el 21 constitucional, en su párrafo primero, es quien persigue los delitos”, explicó.

Además, recordó que la Suprema Corte ya echó atrás cuatro solicitudes de consultas ciudadanas en diferentes temas desde 2014, cuando se instituyó la Ley que incorporó este tipo de procesos a la Constitución mexicana.

Lo vamos a saber muy pronto, no quedan más que dos semanas para determinar si va o no la consulta y si se califica o no de constitucional la pregunta