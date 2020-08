Nuevo presidente en el Senado: estos son los nexos de Eduardo Ramírez con el ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco

Las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido Encuentro Social (PES) en el Senado de la República eligieron a Eduardo Ramírez, representante de Chiapas, como el nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

La propuesta de esta planilla única que encabeza Ramírez Aguilar, que se perfilaba como favorita, acontece al cabildeo interno del partido, en el que los candidatos se reunieron con Ricardo Monreal, máximo representante de Morena en el Senado y acordaron dejar ir solo al doctor en Ciencias Políticas.

Previo a la votación, Monreal Ávila subió un video a su cuenta oficial de Twitter en el que explicó la importancia de la unidad en este momento histórico y del cómo los otros candidatos aceptaron que Eduardo Ramírez fuera el que encabezará esta planilla única.

“Se logró la unidad de Morena y sus aliados y se ha acordado que se presente ante el pleno del próximo lunes una sola planilla de unidad [...] Mi reconocimiento sincero, pleno, a Ovidio Peralta, senador por Tabasco; a Iginio Mrtínez, senador por el Estado de México; a Salomón Jara, senador por Oaxaca; y a Alejandro Armenta, senador por Puebla, con quienes conversé personalmente”, expresó durante su video.

De tal modo que este domingo 30 de agosto, Ramírez obtuvo 46 votos a favor, de los cuales 32 fueron de Morena y 4 de Encuentro Social. El proceso se dio en la antigua sede del Senado, en Xicohténcatl, con urnas transparentes, la presencia de dos notarios y se transmitió por el Canal del Congreso.

Con 45 votos a favor y uno nulo, Lilia Margarita Valdéz y María Merced González fueron elegidas como secretarias de la Mesa Directiva. En el caso de Imelda Castro, la vicepresidenta de la LXIV Legislatura, obtuvo 46 votos.

A pesar de que la jornada se realizó sin ninguna anomalía y en un entorno cívico adecuado, hubo señalamientos de que no toda la bancada de Morena estaba de acuerdo. Tal es el caso de Martí Batres, quien ante la imposición de la planilla única, se manifestó en contra.

No tal unanimidad al interior de Morena en la postulación de Eduardo Ramírez para la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado. Hay varios senadoras y senadores que no estamos de acuerdo con esa candidatura y no votaremos por él