Quiénes son los Pineda Villa: la familia cercana a los Beltrán Leyva y al “Chapo” Guzmán vinculada al caso Ayotzinapa

El apellido Pineda Villa es conocido entre los narcos y figura hasta en acusaciones en Estados Unidos.

De los cinco hijos de la pareja conformada por Salomón Pindeda, “Don Salo” y Leonor Villa, cuatro han sido señalados por las autoridades —dos fueron asesinados, uno es buscado por el gobierno y otra está detenida: María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa—.

Alberto Pineda Villa, el “Borrado” y Marco Antonio Pineda Villa, el “MP”, eran dos de los cuatro colaboradores más importantes de Arturo Beltrán Leyva, el “Barbas” (1961-2009), fundador del cártel de los Beltrán Leyva. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofreció hasta 15 millones de pesos para quien aportara información que derivara en su detención.

Alberto Pineda Villa, el “Borrado” y Marco Antonio Pineda Villa, el “MP”, eran dos de los cuatro colaboradores más importantes de Arturo Beltrán Leyva, el “Barbas” (1961-2009) (Foto: Especial)

De acuerdo con Sergio Barragán Villarreal, alias el “Grande”, ex lugarteniente de los Beltrán Leyva, Alberto y Marco Antonio Pineda Villa fueron, hasta 2009, los encargados de contactar a las autoridades mexicanas para ofrecerles sobornos a cambio de protección y de operativos para debilitar a cárteles rivales.

Aseguró que ellos coordinaron que la Policía Federal y la PGR dirigieran un operativo para debilitar a la Familia Michoacana, y también presionaron al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al ex titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino y al ex jefe de la División Antidrogas, Ramón Pequeño, para entregarles a un informante colombiano de la DEA, que fue torturado y asesinado.

Los Pineda Villa presionaron al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que les entregara a un agente infiltrado de la DEA (Foto: Cuartoscuro)

Incluso Arturo Beltrán Leyva le tenía tanta confianza a Alberto Pineda Villa, que le encomendó todos los cargamentos de cocaína que llegaban en submarinos entre las costas de Chiapas y Guerrero. La confianza terminó en 2009 cuando el “Barbas” comenzó a sospechar que los hermanos Pineda Villa estaban trabajando también para Joaquín, el “Chapo” Guzmán y el Cártel de Sinaloa.

Según el “Grande”, al “Borrado” lo degolló y al “MP” lo asesinó a tiros con un fusil de asalto.

A otro hermano, Salomón Pineda Villa, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), lo señala como uno de los líderes y fundadores del grupo criminal Guerreros Unidos. Las autoridades no han podido detenerlo y ofrecen hasta un millón y medio de pesos a quien dé información para su localización.

Salomón Pineda Villa se encuentra actualmente prófugo de la justicia

Todos ellos son los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, ex presidenta del DIF de Iguala, Guerrero, y esposa del ex alcalde municipal, José Luis Abarca, ambos acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero por presuntamente ser operadores de Guerreros Unidos en Iguala.

El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa (Foto: Archivo)

De acuerdo con testimonios que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recopiló en su información sobre el caso, María de los Ángeles financiaba las operaciones de dicha célula criminal, así como las de un grupo de choque al interior de la Policía municipal llamados Los Bélicos, con el erario de Iguala.

La mujer ha negado cualquier relación delictiva, y su abogada ha dicho que el historial criminal de su familia no tiene nada que ver con ella.

