“¡Nada más para chingar a ya sabes quién!”: Celia Lora envió un provocador mensaje a Chumel Torres

Celia Lora le envío un provocador mensaje al comunicador Chumel Torres. Ambos han manifestado su férreo rencor hacia las iniciativas impulsadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo este reto va encaminado a incomodar al jefe del ejecutivo en nuestro país.

La hija de Alex Lora publicó esta tarde en su cuenta de Twitter un comentario que podría agradarle al conductor del Pulso de la República.

Fiel a su estilo irreverente y subversivo, Celia Lora le propuso a Chumel Torres tener un hijo con la finalidad de molestar al mandatario de México, contra quien se han lanzado en más de una ocasión.

“¡Vamos a tener un retoño! ¡Nada más para chingar a ya sabes quién! @ChumelTorres sería su peor pesadilla”, escribió la conocida por sus fotografías sensuales en redes sociales y su página web.

Aunque en el comentario no se menciona directamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la también influencer utilizó la frase “ya sabes quién”, muy utilizada en nuestro país para referiste a quien comanda la nación desde el 1 de diciembre del 2018.

Celia Lora publicó su mensaje hace unas horas y hasta este momento no ha recibido respuesta de Chumel Torres, pero si varios de sus seguidores que ya han contribuido con compartir su texto y darle “like” para volverlo viral.

Incluso la única hija de Alex Lora ya se mostró molesta por la falta de un pronunciamiento del youtuber mexicano.

“Lo voy a secuestrar ya me harté”, añadió en una de las respuestas que ofreció a su mismo tuit.

Aunque Chumel Torres no ha aceptado o declinado esta propuesta, los internautas ya se posicionaron sobre este asunto y han emitido varias opiniones.

“Esto me está haciendo el sábado. LOL”, “Ídola esta señora”, “Cuidado señorita, en 2020 eso se puede considerar acoso, el mundo está echo Mie$#@”, “Es el mejor tweet”, “¡Derecha la flecha!”, “Venga Chumel, la banda te apoya”, “Pero a su retoño sí oblíguenlo a terminar al menos la primaria”, son algunos de los comentarios que existen en la red social.

La famosa deseó el año pasado que el avión en el que viajaba AMLO se accidentara y en el programa La Saga, de Adela Micha, pidió a un amigo que asesinara al político tabasqueño (IG: celi_lora)

Durante varios meses, tanto Celia Lora como Chumel Torres se han pronunciado en contra de López Obrador y su administración.

La famosa deseó el año pasado que el avión en el que viajaba AMLO se accidentara y en el programa La Saga, de Adela Micha, pidió a un amigo que asesinara al político tabasqueño: “Hazlo por el país, ca#%%”.

Días después, aseguró que sus comentarios sólo fueron bromas y pidió relajarse a todos aquellos que se ofendieron por sus opiniones.

Afirmó ante las cámaras de Venga la Alegría que nunca entendió por qué les habían “calado” sus declaraciones, donde expresó que no estaba de acuerdo con la manera de gobernar de López Obrador.

“Tírenme de a loca, es muy fácil pero yo no sé porqué les pega tanto. Ojalá esté equivocada, yo no estaba diciendo que estábamos muy bien con la Gaviota y la banda, ¡claro que no! Yo creo que estábamos permanentemente mal, pero ojalá sea algo que nos calle la boca (AMLO) a los que a lo mejor decimos de broma, porque, ¡wey supérenlo! Fue una broma”, recalcó Celia.

Tras estos comentarios, el rockero Alex Lora salió en defensa de su hija, a pesar de que él también se ha pronunciado en contra: “Nosotros, mi esposa Chela y yo, no podemos y no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos a nuestro primer mandatario. De antemano una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado (lo que dijo Celia)”.

Chumel Torres, por su parte, ha sido un crítico del gobierno actual. (Foto: Instagram@chumeltorres)

Chumel Torres, por su parte, ha sido un crítico del gobierno actual. Cada iniciativa presentada por la administración es refutada por él y hace unos meses se vio envuelto en la polémica porque fue invitado a un foro contra la discriminación organizado por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), a pesar que en sus contenidos abundan pensamientos políticamente incorrectos.

“La 4T (así denomina AMLO a su administación) es el Badabún de la política”, escribió ayer en su cuenta de Twitter.

