“La precariedad no lleva a la delincuencia, lleva a echarle más ‘h......’” otra vez Chumel incendia las redes

Chumel Torres volvió a ser tendencia en Twitter (Foto: Instagram/chumeltorres)

Chumel Torres volvió a causar polémica en redes sociales, esta vez, por sugerir que la delincuencia es producto de “ser un cobarde y un perro huevón”, según el mensaje difundido por el youtuber en su cuenta de Twitter.

El tuit del influencer responde al video en el que pasajeros de una combi en Texcoco agreden a un sujeto que intenta sustraer sus pertenencias. Ante la viralización de la grabación, Chumel Torres, que actualmente cuenta con 2,883,436 seguidores en dicha red social, no dudó en comentar:

La precariedad no lleva a la delincuencia, lleva a echarle más huevitos para que te vaya cada día mejor con esfuerzo y disciplina. Ser un cobarde y un perro huevón sí lleva a la delincuencia. Apúntenle.

Chumel Torres es un influencer mexicano nacido en el estado de Chihuahua, sus mensajes han sido criticados por más de uno en repetidas ocasiones (Foto: Twitter)

Sin embargo, estas declaraciones fueron blanco de críticas en Twitter, algunos señalaron su postura como la de una persona “privilegiada”, cuestión que no lo deja ver la situación desfavorable en la que se encuentran millones de mexicanos.

Una cuenta llamada “Gatitos contra la desigualdad” (@GatitosVsDesig), que cuenta con 27,548 seguidores, respondió al youtuber:

Miau. Es un estigma creer que “ser pobre” te lleva a delinquir. Y muchas personas y hasta política públicas o narrativas oficiales no se dan cuenta que lo reproducen. (Hola otra vez, @ChumelTorres)

Asimismo, en otro mensaje señaló que “creer que sólo con ‘esfuerzo y disciplina’ le irá mejor a las personas, es individualizar la responsabilidad de la pobreza. Y ese es otro estigma que pesa sobre las personas en situación de pobreza, y que debemos deconstruir.”

Por último, este usuario hizo un llamado a evitar el discurso que señala a los pobres como amenazas para la seguridad pública, así como el del “el pobre lo es, por huevón”.

Imagen que acompañó el texto de la cuenta de Twitter "Gatitos contra la Desigualdad", en la que responden al tweet de Chumel (Foto: Twitter@GatitosVsDesig)

Con el tono sarcástico que lo caracteriza, Chumel Torres lanzó otro tuit en el que pide que no le quiten el programa: “¡Eh, no me quiten otro programa ahora sí ni hice nada!”, acompañándolo con una captura de pantalla en la que se muestra su nombre debajo de la leyenda “Tendencia en México”.

Por su parte, Renata Turrent, quien tiene 51,800 seguidores y se ha mostrado a favor del proyecto de la llamada “Cuarta transformación” o 4T, señaló que el mensaje difundido por el youtuber tenía tintes clasistas.

“Ya escucharon a Chumel: el pobre es pobre porque quiere. Si le echan más ganas saldrían adelante. Sí, no es broma, sigue habiendo clasistas que pasan por alto montañas de evidencia que contradicen este tipo de sandeces. Y luego los invitan a hablar de clasismo en México”, escribió Turrent en su cuenta de Twitter haciendo alusión a una antigua polémica en la que también se vio envuelto el influencer mexicano.

Chumel Torres respondió con el tono sarcástico que lo caracteriza (Foto: Twitter)

Y es que no es la primera vez que el conductor de canal de YouTube “El pulso de la República” da de que hablar, pues anteriormente había tenido discusiones virtuales con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Este enfrentamiento surgió luego de que Torres fuera invitado por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) a formar parte del panel titulado “¿Racismo y/o clasismo en México?”, lo que inmediatamente desató una ola de críticas en su contra, acusándolo de racista y clasista por tuits pasados haciendo bromas con el color de piel de las personas o su clase social.

Pero sin duda el comentario con más peso fue el de la historiadora Guitérrez Muller, quien argumentó que no podía darse espacio a alguien que ella consideraba racista, clasista, y que había insultado a su hijo.

Anteriormente Torres discutió vía Twiiter con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Foto: Cuartoscuro - ChumelTorres/IG)

Posteriormente, el conductor expresó disculpas a Beatriz Gutiérrez sobre el impacto que tuvo poner un apodo al hijo del presidente.

“Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va: Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto. Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta”, escribió Chumel.

