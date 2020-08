Hidalgo y Coahuila no tendrán mañaneras completas por proceso electoral local

Por proceso electoral, no habrá mañaneras completas en Hidalgo y Coahuila: INE (Foto: Presidencia de México)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. En él se estableció que, del 5 de septiembre al 18 de octubre, las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador no serán transmitidas de manera íntegra en los estados de Hidalgo y Coahuila.

De este modo, los concesionarios del espacio radioeléctrico que transmitan dicho contenido tanto en radio como televisión deben de ser cuidadosos con este contenido, pues de transmitirlo en su totalidad incurrirían en un incumplimiento legal de carácter electoral.

“Los concesionarios de radio y televisión deberán abstenerse de difundir, de manera ininterrumpida, las conferencias de prensa matutina en las señales de origen de Hidalgo y Coahuila o en las vecinas o aledañas que tengan cobertura en estas entidades”, quedó asentado en el acuerdo publicado este miércoles 26 de octubre.

Durante la discusión establecida entre los consejeros del INE se acordó que en dichos espacios se podrá transmitir campañas de salud en referencia a la pandemia del nuevo coronavirus, así como comunicados en materia de protección civil y derechos humanos.

Lorenzo Córdova instó a los concesionarios de radio y televisión a no transmitir completas las mañaneras (FOTO: CUARTOSCURO)

A pesar de que esta medida ya fue aprobada, se debe de señalar que no fue aprobada por unanimidad. El pronunciamiento de esta limitación tuvo seis votos a favor y cinco en contra, donde una de las voces disidentes señaló que:

“Estoy en desacuerdo con la transmisión de las mañaneras en periodo electoral; sin embargo, estoy en desacuerdo con los cambios de última hora que se meten directamente a la mesa y que no se discutieron ampliamente antes, así que no puedo votar a favor de esta modificación”, dijo el Consejero Uuc-Kib Espadas. También hubo quienes refirieron que primero se debe de pronunciar la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante, la limitación a las “mañaneras” ya quedó asentada en el acuerdo final.

Por este motivo, el instituto enfatizó que la transmisión de dichas conferencias en Palacio Nacional sí podrán salir al aire en los medios de comunicación señalados, pero que no deben de ser reproducidas en su totalidad.

“Hacer un llamado a los concesionarios de radio y televisión para que en las elecciones de Coahuila e Hidalgo que no se les vaya a ocurrir transmitir íntegramente la mañanera porque pueden incurrir en la hipótesis que está autoridad ya ha sancionado como indebida, porque la transmisión íntegra es propaganda gubernamental y dado que es propagando gubernamental la Constitución dice que no se puede transmitir”, declaró Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

El presidente se refirió a sí mismo como el guardián de las elecciones y el PAN lo tomó como una intervención electoral (Foto: Presidencia de México)

El antecedente de este dictamen data desde junio de este año, cuando el Partido Acción nacional (PAN) presentó una queja ante el órgano electoral porque el jefe del ejecutivo federal, presuntamente, utiliza las mañaneras como plataforma para intervenir en temas de carácter electoral, como cuando AMLO dijo que sería el guardián de las elecciones.

Asimismo, en un comunicado oficial, el INE celebró la aprobación del acuerdo y el calendario, el cual refleja el compromiso de los consejeros al establecer las reglas sobre las cuales se renovará en su totalidad la Cámara de Diputados y se elegirán nuevos gobernadores.

“Es una muestra palpable de los esfuerzos de coordinación institucional interna para dar cumplimiento a los objetivos del marco legal vigente y un instrumento para facilitar y revestir de eficiencia a la toma de decisiones y la debida, cuidadosa y pulcra gestión de los recursos en dichas tareas”, dijo la consejera Carla Humphrey y recordó que la norma establece que el Plan y Calendario debe aprobarse antes del inicio del proceso electoral para dar certeza a todas las actividades que el Instituto desarrollará para la organización de los comicios.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

A partir de mañana puedes volver a tramitar tu credencial del INE: estos son los pasos

“Sería un honor presidir Morena”: Alejandro Encinas refrendó su compromiso con el gobierno de López Obrador

INE investigará financiamiento ilegal de Morena tras videos de Pío López Obrador