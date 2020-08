La confusión histórica de Dolores Padierna que no perdonaron los internautas

Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, dio de qué hablar entre miles de internautas de las redes sociales luego de que confundiera a Guadalupe Victoria, primer presidente de la República, con Antonio López de Santa Anna.

La mañana de este martes, la legisladora de Morena quiso celebrar una efeméride y envió un mensaje a través de Twitter en conmemoración a Guadalupe Victoria, quien fue nombrado “Benemérito de la Patria” el 25 de agosto de 1843.

Junto al mensaje fue publicada una imagen que no se trataba de Guadalupe Victoria, sino de López de Santa Anna, por lo cual comenzaron a reaccionar cientos de usuarios de Twitter y le recriminaron no saber de historia, o por lo menos buscar en internet las fotos correctas, asimismo hubo quien señaló que probablemente no fuera ella sino su community manager, sin embargo le exigieron poner más atención.

Tras los señalamientos, el tuit fue eliminado de la cuenta de la legisladora y en su lugar se colocó el mismo mensaje, pero con el retrato correcto.

Aprovechan para recordar el video de Bejarano

Internautas no perdieron la oportunidad de señalar la historia pero de su esposo René Bejarano cuando el 3 de marzo de 2004, en el programa El Mañanero, conducido por Brozo (Víctor Trujillo), el diputado del PAN Federico Döring presentó un video en el que aparecía René Bejarano, entonces coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano Carlos Ahumada.

Posteriormente, Carlos Ahumada declaró que las grabaciones en su oficina particular fueron planeadas cuando llegó a un acuerdo con el senador Diego Fernández de Cevallos y con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari para que se dieran a conocer los videos por televisión y conseguir protección por la acusación que se le hizo de fraude por 31 millones de dólares, y ampliar así sus negocios en otras partes de la República

En los momentos en los que se estaba presentando el video, Bejarano se encontraba en un estudio aledaño del mismo canal grabando una entrevista diferida sobre un tema distinto para otro programa de Televisa. El personal de Brozo invitó a Bejarano a su estudio, sin avisarle sobre el video. Tras la entrevista, Trujillo mostró al aire el vídeo a Bejarano quien, sorprendido y perturbado, identificó al hasta entonces desconocido Carlos Ahumada.

El 5 de noviembre de 2004 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitó la orden de aprehensión contra René Bejarano, quien fue desaforado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con lo que se dio paso al proceso judicial. El 9 de noviembre de 2004, el juez 32 de lo penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, giró la orden correspondiente de aprehensión. René Bejarano fue notificado y trasladado al Reclusorio Sur el 10 de noviembre de 2004.

El 6 de julio del 2005, René Bejarano fue absuelto de las acusaciones. Esto obligó a la PGR a dar una disculpa pública por los daños morales causados a su persona y a su familia, que hasta la fecha no se ha dado.

Después se supo que otros políticos también recibieron recursos de Carlos Ahumada: Carlos Imaz esposo de Claudia Sheinbaum y Ramón Sosamontes. Carlos Imaz reveló que el dinero llegó a manos de Rosario Robles, en ese entonces líder nacional del PRD. Imaz decidió retirarse de la escena política pública.

Quién fue Guadalupe Victoria

José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, más conocido como Guadalupe Victoria (Tamazula, Virreinato de Nueva España; 29 de septiembre de 1786-Perote, Veracruz, México; 21 de marzo de 1843), fue un militar y político mexicano, una de las figuras más destacadas en la Guerra de Independencia de México frente al Imperio español. Fue el primer presidente de México; antes de ello había sido diputado por Durango y miembro del Supremo Poder Ejecutivo.

Durante su periodo como Presidente estableció relaciones diplomáticas con el Reino Unido, los Estados Unidos, la República Federal de Centro América y la Gran Colombia; también durante su gestión fue derrotado el último bastión español en el castillo de San Juan de Ulúa. Abolió la esclavitud, fundó el Museo Nacional,6 promovió la educación, decretó la ley de expulsión de los españoles y ratificó la frontera con los Estados Unidos de América.

¿López de Santa Anna vendió la mitad del territorio mexicano?

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón (Xalapa, 21 de febrero de 1794-Ciudad de México, 21 de junio de 1876) fue un político y militar mexicano. Fue Presidente de México y, aunque en la gran mayoría de textos se dice que ocupó la presidencia en once ocasiones, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) sostiene que solo fueron seis veces.

A lo largo de su extensa carrera política fue considerado ambiguo por participar en partidos contrarios, ya fuera con realistas, monárquicos, republicanos, unitarios, federales, liberales o conservadores. Santa Anna fue también gobernador de Yucatán (1824-1825) y de Veracruz en 1829.

Aunque en la historia se le ha tildado de traidor por supuestamente ceder la mitad del territorio mexicano a EEUU, hay quien considera que no fue así. Tras 17 años de investigación documental exhaustiva en México y Estados Unidos, el historiador británico Will Fowler publicó un libro que separa el mito de la realidad: Santa Anna ¿Héroe o villano?, el cual revela varios detalles cruciales para desmentirlo.

Se le acusa de traidor por haber aceptado la Independencia de Texas en el Tratado de Velasco de 1836, cuando en realidad él estaba preso. De hecho, en este tratado no reconoce la Independencia de Texas. Tuvo muchas discusiones con sus captores. Lo podemos ver por la cantidad de borradores que rechazó aún sabiendo que era un presidente preso y que, como tal, su firma no tenía validez. Lo que acordó en ese documento fue aceptar que una comisión texana fuera a México a proponer la idea de la Independencia de Texas, sabiendo perfectamente que el congreso iba a rechazar la propuesta...

Se dice también que vendió la mitad del país y no fue así. El territorio se perdió tras perder la guerra contra Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que firmó el gobierno de Manuel de la Peña y Peña, compuesto por liberales moderados que intentaban detener la guerra. Santa Anna, en tanto, quiso continuar la guerra yéndose a Oaxaca para formar un nuevo ejército, pero no sucedió porque Benito Juárez no quiso apoyarlo y le prohibió la entrada. Después de este hecho, Santa Anna se va al exilio.

