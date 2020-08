Felipe Calderón ve “graves” delitos electorales por video de hermano de AMLO

El ex presidente Felipe Calderón consideró que la entrega de dinero en efectivo, su aceptación, el origen presuntamente público de las aportaciones y afirmar que son colectas, son graves violaciones a la Ley electoral. Sin embargo, la agrupación política que lidera fue multada este viernes, precisamente, por la misma causa.

En un mensaje a través de su cuenta en Twitter, el ex mandatario también opinó que todas estas conductas son delitos de acuerdo con la Ley Electoral. Esto con relación al video exhibido ayer en el que se ve a David León Romero quien presuntamente entrega dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, para apoyar su campaña.

Además posteó una foto de la supuesta normatividad legal en la que se explica que, bajo ninguna circunstancia

Los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles y mercantiles; tampoco de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, ni de personas no identificadas

Sin embargo, este viernes, el Instituto Nacional Electoral (INE) multó a las agrupaciones que pretenden convertirse en partidos políticos, entre ellas México Libre, de Felipe Calderón, por cometer violaciones a la Ley en su financiamiento y gasto.

Entre las irregularidades que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE encontró, según el proyecto que aprobaron los consejeros electorales en sesión virtual, están:

Haber recibido aportaciones de personas no identificadas y de entes prohibidos, el uso de una aplicación que no permitía identificar al aportante, donaciones de personas sin capacidad económica para hacerlas, y aportaciones en especie en las que no se acredito la relación entre el aportante y el proveedor de los bienes y servicios