Arlette Garibay destapa el motivo por el que los testigos del caso Stanley habrían hablado hasta ahora

(Captura de pantalla/Youtube)

El documental Testigos: la verdad tiene voz, caso Stanley reabrió el debate sobre el asesinato de Paco Stanley, al presentar testimonios inédito.

Arlette Garibay, periodista y productora que participó como testigo y colaboradora clave en la investigación, compartió sus vivencias y motivaciones en el programa Mañana Latina.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Arlette?

Arlette Garibay explicó que el propósito central de la producción fue reivindicar a los principales señalados del caso.

“La verdad es que también cuando nos enteramos, yo me enteré ya hace varios años, pues es como para reivindicar a Mario Bezares y a Paola Durante, que fueron señalados como autores intelectuales de este crimen”, dijo al aire.

PUBLICIDAD

La periodista detalló que en Testigos: la verdad tiene voz se expondrían los nombres y las circunstancias:

“En este documental, se dice quién mandó, quién ordenó matar a Paco Stanley y quién jaló del gatillo”.

(Captura de pantalla/Youtube)

Detalló que los testimonios provienen de testigos protegidos estadounidenses vinculados al caso Enrique Camarena, quienes, según Garibay, buscaron limpiar su conciencia y pedir justicia para los acusados erróneamente.

PUBLICIDAD

¿Cuál fue la relación de Arlette con Paco Stanley?

Garibay relató su cercanía con Paco Stanley tras haber trabajado cuatro años en distintos programas de televisión, como Ándale, ECO y Mi barrio.

“Tuve mucho tiempo, muchas oportunidades de convivir con él, de conocerlo. Él era un tipazo, un jefe maravilloso, superamistoso, empático con la gente”, recordó.

Destacó que Stanley ayudaba a compañeros en apuros económicos, llegando incluso a firmar cheques en blanco para su staff: “Él les firmaba un cheque en blanco, literal, y les decía: cuando puedas me lo pagas”.

PUBLICIDAD

Así fue la vez que Jorge Ortiz de Pinedo intentó hacer una broma a Paco Stanley, pero terminó humillado en vivo. Foto: Captura de Pantalla

“Me interrogaron durísimo solo por haber trabajado con Paco”

La periodista también abordó cómo ella misma se vio señalada tras el asesinato. Relató que fue llamada a declarar y enfrentó preguntas ofensivas y sin fundamento.

“A mí me interrogaron y me hicieron un interrogatorio durísimo. Fue la única vez y espero que nunca más tenga que ir a un lugar de esos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Describió la insistencia de las autoridades en buscar a una mujer rubia como presunta implicada:

“Estaban buscando una rubia, la famosa rubia que se dice que era pareja del narcotraficante y tal. Por eso es que encarcelan a Paola, porque era rubia, de ojos azules. Y conmigo necio. Yo le decía: ‘No, señor, yo traigo el cabello corto hace tres años. Yo no he tenido el cabello largo hace mucho tiempo’. Y me decían: ‘¿Y cómo lo puede comprobar?’”.

PUBLICIDAD

Paco Stanley, conductor mexicano asesinado en 1999, presuntamente fue 'boletinado' por la DEA. (Infobae México | Jovani Pérez)

Garibay explicó que no solo fue hostigada por las autoridades, sino también juzgada socialmente por haber trabajado con Stanley:

“La gente habla, la gente cuchichea, la gente dice cosas. La gente señaló a todas las mujeres que en algún momento trabajamos con Paco de que si fuimos las amantes”.

PUBLICIDAD

¿Por qué los testigos tardaron en hablar?

La periodista subrayó que decidió participar activamente en la producción para contribuir a limpiar el nombre de quienes fueron falsamente acusados.

“A mí me conmueve profundamente porque si mi trabajo sirve de algo, reivindicar a ella y a Mario Bezares, pues me da muchísimo gusto. Siempre corres cierto riesgo cuando tratas temas así. Son temas muy delicados, pero esa es mi labor como comunicadora, como periodista y como productora: llevarle al mundo la verdad, porque de eso se trata”.

PUBLICIDAD

Garibay sostuvo que la decisión de los testigos de confesar tardó años por el miedo y por procesos personales: “Son secretos de la gente que muchas veces no están listos para salir y gritarlo a los cuatro vientos”.

Finalmente, destacó la repercusión del caso y la importancia de distinguir este documental de otros intentos previos: “Hay otros documentales que te dejan igual, no contestan nada. Aquí se escuchan los nombres de boca de los testigos protegidos”.