Claudia Sheinbaum recibirá a “algunas personalidades” en Palacio Nacional durante el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 5 de junio en Coatzacoalcos, Veracruz. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que durante la inauguración del Mundial 2026 le dará la bienvenida al país a varias figuras de la política internacional en Palacio Nacional.

“Vienen algunas personalidades y las vamos a recibir en Palacio Nacional. El lunes lo platicamos con detalle”, anunció la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo este 5 de junio en Coatzacoalcos, Veracruz.

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