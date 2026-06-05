México

Harfuch investigará al alcalde de Metepec por escoltas armados: Sheinbaum afirma que “no es correcto”

La presidenta consideró inapropiada la conducta y advirtió que la revisión podría implicar consecuencias legales para el funcionario municipal

Guardar
Google icon
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a revisar si el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, cometió alguna falta a la ley al irrumpir en un club deportivo acompañado de personas con armas largas.

“No es correcto. Evidentemente, no estamos de acuerdo”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina desde Coatzacoalcos, Veracruz, al referirse al episodio, y subrayó que su gobierno no está de acuerdo con la conducta del edil.

PUBLICIDAD

La presidenta fijó su postura en dos ejes: la actitud del alcalde y la presencia de armamento. Sobre el primero, afirmó que “cualquier servidor público lo primero que tiene que ser es humilde, sencillo”, y calificó la entrada al club como un acto de “enorme soberbia” y “totalmente falta de humildad”.

Sobre el segundo eje, Sheinbaum cuestionó que las personas que acompañaron a Flores Fernández portaran armas largas. Señaló que eso tampoco lo considera “propio”.

Fernando Flores forma parte del Partido Acción Nacional. Crédito: Facebook - Fernando Flores Fernández
Fernando Flores forma parte del Partido Acción Nacional. Crédito: Facebook - Fernando Flores Fernández

La jefa del Ejecutivo reconoció que el alcalde ofreció una explicación posterior al incidente, pero advirtió que habrá que verificar si esa versión es cierta. Con ello, destacó que la instrucción a García Harfuch es determinar si los hechos constituyen una violación a la ley.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la presidenta no adelantó sanciones específicas, aunque dejó claro que la revisión oficial podría derivar en consecuencias legales para el funcionario municipal.

El video que desató la polémica

El material circuló la mañana del 4 de junio y fue grabado desde el interior del Club Deportivo La Asunción, en Metepec, Estado de México. En las imágenes se observa a un hombre con playera azul y short blanco que fuerza la puerta cerrada del lugar y arrastra a una mujer en el forcejeo.

Detrás de ese grupo entró el alcalde Flores Fernández, vestido de traje formal. Uno de los acompañantes portaba un rifle en la mano derecha.

Uno de los sujetos que ingresó con el alcalde agredió a un hombre dentro del club. Crédito: Redes Sociales

Tras ingresar, el hombre de short blanco corrió a agredir a otra persona dentro del club. El alcalde apareció después en el lugar, en lo que el video sugiere fue un intento de frenar la violencia.

La disculpa condicionada del alcalde

La tarde del mismo día de los hechos, Flores Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que ofreció disculpas, pero las acotó a quienes “creen que vieron un actuar excesivo” de su parte.

El edil aseguró que acudió al club —del que dijo ser socio— tras recibir un llamado de auxilio por un conflicto entre particulares. Argumentó que su intervención buscó “preservar el orden y la paz” y resolver el altercado “lo más pronto posible”.

Sin embargo, en su mensaje, Flores Fernández no aclaró si el sujeto con el rifle pertenece a su escolta oficial o es una persona ajena a la administración municipal. Tampoco identificó quién le reportó el incidente ni la naturaleza exacta del conflicto.

En el video se observa a un sujeto con un arma larga entrar, mientras otro realiza una agresión y posteriormente el alcalde los alcanza. Crédito: Redes Sociales
En el video se observa a un sujeto con un arma larga entrar, mientras otro realiza una agresión y posteriormente el alcalde los alcanza. Crédito: Redes Sociales

El alcalde cerró su comunicado con el compromiso de atender “con total disposición” cualquier requerimiento legal. Reiteró que continuará con su agenda de trabajo.

¿Quién es Fernando Flores Fernández?

El alcalde de Metepec nació el 31 de agosto de 1973 en ese mismo municipio del Estado de México. Es fundador y CEO de CIFO Technologies, empresa de desarrollo tecnológico y software que creó en 1996.

Su vínculo con el sector público comenzó desde 1998, cuando desarrolló uno de los primeros sistemas de software para recaudación de impuestos municipales. En 2014 adquirió la agencia de noticias Quadratín en cuatro estados del país.

Flores Fernández asumió la presidencia municipal de Metepec en 2022, postulado por la coalición PRI-PAN-PRD. El 2 de junio de 2024 ganó la reelección para el periodo 2025-2027, afiliado al Partido Acción Nacional.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumOmar García HarfuchFernando Flores FernándezMetepec

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum recibirá a “algunas personalidades” en Palacio Nacional durante el Mundial 2026

La jefa de Estado aseguró que el próximo lunes se darán más detalles sobre este evento

Claudia Sheinbaum recibirá a “algunas personalidades” en Palacio Nacional durante el Mundial 2026

Clínicas del IMSS-Bienestar en Veracruz tendrán internet y laboratorios: anuncian construcción de 4 hospitales más

Las nuevas obras sustituirán los hospitales de Pánuco, Tuxpan, Tlapacoyan y Misantla, con entregas entre 2028 y 2029

Clínicas del IMSS-Bienestar en Veracruz tendrán internet y laboratorios: anuncian construcción de 4 hospitales más

Sheinbaum busca concluir túnel de L12 del Metro de CDMX que está pendiente desde sexenio de Peña Nieto

En mayo de 2021, esta línea tuvo un lamentable accidente, donde el puente colapsó dejando al menos 26 fallecidos

Sheinbaum busca concluir túnel de L12 del Metro de CDMX que está pendiente desde sexenio de Peña Nieto

Cada pueblo decide quien los gobierna, dice Sheinbaum sobre declaraciones de EEUU sobre elecciones en Bolivia

Pete Hegseth manifestó su respaldo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz

Cada pueblo decide quien los gobierna, dice Sheinbaum sobre declaraciones de EEUU sobre elecciones en Bolivia

Reportan muerte de Abraham Pérez, el inolvidable ‘Licenciado Cortillo’ de La Familia P.Luche

A través de redes sociales se dio a conocer el lamentable fallecimiento

Reportan muerte de Abraham Pérez, el inolvidable ‘Licenciado Cortillo’ de La Familia P.Luche
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Cuinis: el brazo financiero del CJNG que tiene más dinero que cualquier banco en México

Los Cuinis: el brazo financiero del CJNG que tiene más dinero que cualquier banco en México

Operación Enjambre destapa red familiar en Yecapixtla: uno fue detenido y otro continúa como alcalde con denuncias por el control del agua

Policías de Ecatepec reciben 50 años de cárcel por secuestro exprés: exigieron 50 mil pesos para liberar a su víctima

Operativo derriba a la cúpula de “Los Mondragón”, grupo ligado al despojo de viviendas en el Edomex

Sentencian a mexicano líder de una banda local ligada al CJNG en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Reportan muerte de Abraham Pérez, el inolvidable ‘Licenciado Cortillo’ de La Familia P.Luche

Reportan muerte de Abraham Pérez, el inolvidable ‘Licenciado Cortillo’ de La Familia P.Luche

Niurka arremete contra Emiliano Aguilar y defiende a Ángela del hate: “La harán más poderosa”

Arlette Garibay destapa el motivo por el que los testigos del caso Stanley habrían hablado hasta ahora

Mario Bezares tras ver el nuevo documental que lo deslinda del crimen de Paco Stanley: “Fuimos víctimas de un sistema”

Kaia Lana y el mensaje de ‘Crónica de un desamor anunciado’: “Salte cuando aún estás a tiempo”

DEPORTES

Cómo usar el tren Amtrak para moverse entre las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos

Cómo usar el tren Amtrak para moverse entre las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos

¡Prepara la agenda! Estos son los 6 partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026

¿Podrá superar a Chicharito? Raúl Jiménez alcanza a Borgetti como el segundo máximo goleador de la Selección Mexicana

¿Quiénes son los jugadores de la Selección Mexicana que llegan en mejor momento al Mundial 2026?

Mundial 2026 y salud mental: que le hace la euforia colectiva al bienestar según los especialistas