Harfuch investigará al alcalde de Metepec por escoltas armados: Sheinbaum afirma que “no es correcto”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a revisar si el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, cometió alguna falta a la ley al irrumpir en un club deportivo acompañado de personas con armas largas.

“No es correcto. Evidentemente, no estamos de acuerdo”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina desde Coatzacoalcos, Veracruz, al referirse al episodio, y subrayó que su gobierno no está de acuerdo con la conducta del edil.

PUBLICIDAD

La presidenta fijó su postura en dos ejes: la actitud del alcalde y la presencia de armamento. Sobre el primero, afirmó que “cualquier servidor público lo primero que tiene que ser es humilde, sencillo”, y calificó la entrada al club como un acto de “enorme soberbia” y “totalmente falta de humildad”.

Sobre el segundo eje, Sheinbaum cuestionó que las personas que acompañaron a Flores Fernández portaran armas largas. Señaló que eso tampoco lo considera “propio”.

Fernando Flores forma parte del Partido Acción Nacional. Crédito: Facebook - Fernando Flores Fernández

La jefa del Ejecutivo reconoció que el alcalde ofreció una explicación posterior al incidente, pero advirtió que habrá que verificar si esa versión es cierta. Con ello, destacó que la instrucción a García Harfuch es determinar si los hechos constituyen una violación a la ley.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la presidenta no adelantó sanciones específicas, aunque dejó claro que la revisión oficial podría derivar en consecuencias legales para el funcionario municipal.

El video que desató la polémica

El material circuló la mañana del 4 de junio y fue grabado desde el interior del Club Deportivo La Asunción, en Metepec, Estado de México. En las imágenes se observa a un hombre con playera azul y short blanco que fuerza la puerta cerrada del lugar y arrastra a una mujer en el forcejeo.

PUBLICIDAD

Detrás de ese grupo entró el alcalde Flores Fernández, vestido de traje formal. Uno de los acompañantes portaba un rifle en la mano derecha.

Uno de los sujetos que ingresó con el alcalde agredió a un hombre dentro del club. Crédito: Redes Sociales

Tras ingresar, el hombre de short blanco corrió a agredir a otra persona dentro del club. El alcalde apareció después en el lugar, en lo que el video sugiere fue un intento de frenar la violencia.

PUBLICIDAD

La disculpa condicionada del alcalde

La tarde del mismo día de los hechos, Flores Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que ofreció disculpas, pero las acotó a quienes “creen que vieron un actuar excesivo” de su parte.

El edil aseguró que acudió al club —del que dijo ser socio— tras recibir un llamado de auxilio por un conflicto entre particulares. Argumentó que su intervención buscó “preservar el orden y la paz” y resolver el altercado “lo más pronto posible”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en su mensaje, Flores Fernández no aclaró si el sujeto con el rifle pertenece a su escolta oficial o es una persona ajena a la administración municipal. Tampoco identificó quién le reportó el incidente ni la naturaleza exacta del conflicto.

En el video se observa a un sujeto con un arma larga entrar, mientras otro realiza una agresión y posteriormente el alcalde los alcanza. Crédito: Redes Sociales

El alcalde cerró su comunicado con el compromiso de atender “con total disposición” cualquier requerimiento legal. Reiteró que continuará con su agenda de trabajo.

¿Quién es Fernando Flores Fernández?

El alcalde de Metepec nació el 31 de agosto de 1973 en ese mismo municipio del Estado de México. Es fundador y CEO de CIFO Technologies, empresa de desarrollo tecnológico y software que creó en 1996.

PUBLICIDAD

Su vínculo con el sector público comenzó desde 1998, cuando desarrolló uno de los primeros sistemas de software para recaudación de impuestos municipales. En 2014 adquirió la agencia de noticias Quadratín en cuatro estados del país.

Flores Fernández asumió la presidencia municipal de Metepec en 2022, postulado por la coalición PRI-PAN-PRD. El 2 de junio de 2024 ganó la reelección para el periodo 2025-2027, afiliado al Partido Acción Nacional.

PUBLICIDAD