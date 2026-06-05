Clínicas del IMSS-Bienestar en Veracruz tendrán internet y laboratorios: anuncian construcción de 4 hospitales más

Un pensionado del IMSS en silla de ruedas recibe documentos de una amable empleada en un módulo de atención, destacando la eficiencia y accesibilidad del servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 734 centros de salud de Veracruz tendrán internet, expediente clínico electrónico y laboratorio integrado en un plazo de tres meses, según anunció el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Coatzacoalcos.

Esta transformación del primer nivel de atención se integrará a un plan más amplio que contempla la construcción de cuatro hospitales en el norte del estado. Chacaltianguis será el primer municipio en recibir la modernización, con el objetivo de priorizar a las regiones más alejadas desde el inicio del proceso.

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Internet y laboratorios en los 734 centros de salud

La iniciativa arrancará en los próximos tres meses y abarcará desde las comunidades de Las Choapas hasta Pánuco. Cada unidad contará con conectividad, historial digital del paciente y resultados de laboratorio sin que el enfermo deba trasladarse.

Svarch Pérez explicó que el objetivo es que ningún médico “tenga que tomar decisiones a ciegas”. La habilitación del expediente clínico electrónico permitirá integrar en un solo sistema el historial, los resultados y el seguimiento de cada paciente.

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La fachada del Hospital IMSS Bienestar se muestra con su distintivo diseño en verde y blanco, con personal y visitantes en la entrada principal y una ambulancia estacionada cerca del área de urgencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de Chacaltianguis como punto de partida responde a una decisión tomada junto al coordinador estatal del IMSS-Bienestar. La lógica del programa es invertir primero en los territorios con menor acceso histórico a servicios médicos.

Cuatro hospitales nuevos para el norte de Veracruz

De acuerdo con el funcionario, las obras de sustitución y construcción hospitalaria incluyen el Hospital General de Pánuco, el Hospital General de Tuxpan “Dr. Emilio Alcázar”, el hospital de la comunidad de Tlapacoyan y el hospital de Misantla. Los cuatro proyectos arrancan en 2026.

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Tres de las cuatro obras tienen fecha de entrega prevista para 2028. Solo el hospital de Misantla extenderá su construcción hasta 2029.

Svarch Pérez subrayó que la inversión no se limita a Veracruz. Los nuevos hospitales también beneficiarán a Tamaulipas y San Luis Potosí, pues “la salud no conoce fronteras administrativas”.

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Pacientes y personal médico en plena actividad frente a la entrada de un hospital IMSS-Bienestar, con personas esperando en bancos y un paciente en camilla, reflejando la dinámica diaria del centro de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de rutas de salud y el abasto de medicamentos

Veracruz es la entidad donde nació el programa de rutas de la salud, que hoy opera en 24 estados del país. El esquema consiste en entregas periódicas directas con kits estandarizados para cada unidad médica.

El estado cuenta en este momento con 22 millones de piezas de medicamentos distribuidas en sus farmacias. El abasto de oncológicos alcanzó el 98 porciento, una cifra que el director del IMSS-Bienestar describió como sin precedente.

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Finalmente, ese nivel de abasto garantiza que ningún paciente con cáncer atendido en los 5 hospitales IMSS-Bienestar con comunidades oncológicas de Veracruz pierda la continuidad de su tratamiento. La cifra consolida a la entidad como referencia del modelo de distribución farmacéutica federal.

El hospital de Atlixtac, en la montaña de Guerrero

Svarch Pérez aprovechó la conferencia para anunciar el inicio de la construcción del nuevo Hospital de Atlixtac, en la montaña de Guerrero, después de más de 25 años de gestiones de la comunidad. El IMSS-Bienestar ya tiene la propiedad del inmueble y el proyecto médico-arquitectónico concluido.

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Vista exterior del moderno edificio del Hospital IMSS-BIENESTAR, con personas entrando y saliendo, y ambulancias estacionadas, reflejando su rol central en la provisión de servicios de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nosocomio contará con 31 camas y nueve consultorios, además de urgencias, hospitalización, cirugía, laboratorio, imagenología y especialidades como ginecología, pediatría, medicina interna, odontología y medicina tradicional. La obra arrancará este año con la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La inclusión de medicina tradicional en el catálogo de servicios responde a una decisión deliberada. El director del IMSS-Bienestar afirmó que “la montaña de Guerrero tiene saberes que el sistema público tiene la obligación de respetar”.

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La entrega del hospital de Atlixtac cierra una deuda que el propio funcionario calificó como histórica. Una generación entera creció exigiendo ese servicio sin obtener respuesta del Estado.