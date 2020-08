Miguel Barbosa negó acusaciones de Emilio Lozoya sobre presunto pacto del traslado de su hermano

Miguel Barbosa Huerta fue acusado de pedir el cambio de su hermano a las oficinas centrales de Pemex (Foto:Twitter@MBarbosaMX)

Miguel Barbosa Huerta, actual gobernador del estado de Puebla, fue mencionado por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en su denuncia de hechos por una solicitud para trasladar a su hermano a las oficinas centrales de la dependencia gubernamental desde una planta en guerrero.

De acuerdo con la declaración de Lozoya, se le instruyó reunirse con Miguel Ángel Barbosa para concretar todo sobre su petición, “la cual consistía en trasladar a su hermano, trabajador de Pemex, de una Terminal de Almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales en la Ciudad de México”.

“Dicha petición fue atendida y dicho cambio fue realizado, de tal forma que el hermano comenzó a laborar en las oficinas centrales, a pesar de que su experiencia había sido primordialmente en campo”, aseguró.

Dicha petición ya me la había adelantado Luis Videgaray Caso y su visión era que a cambio de esto, el Senador Barbosa no armara una revuelta por parte del PRD para la aprobación de la Reforma Energética.

Desde que se dieron a conocer los primeros datos sobre la denuncia en los que aparecía Barbosa Huerta, esté negó haber conocido alguna vez a Emilio Lozoya. Pero fue hasta que se filtró el documento de la Fiscalía General de la República (FGR) que el gobernador informó de las acciones que tomará sobre el tema.

“Soy un hombre honesto, de buena fe y estoy limpio”, dijo. (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con El Universal, el gobernador poblano no descartó la posibilidad de presentar una denuncia contra el ex director de Pemex, pero lo que sí confirmó fue que solicitará una constancia que certifique que su hermano no trabajo en las oficinas centrales de la empresa.

También señaló que de haberse realizado dicho acuerdo, eso no implicaría ningún tipo de delito. “Soy un hombre honesto, de buena fe y estoy limpio”, dijo.

Anteriormente, rechazó que haber gestionado la reubicación laboral de su hermano diciendo: “tan es así, que hasta la fecha sigue siendo ingeniero en una planta de gasolina de esa empresa”.

En la denuncia de Emilio Lozoya se menciona a tres ex presidentes, cuatro ex secretarios de Estado, ocho ex senadores, un presidente de la Cámara de Diputados, un presidente del Senado, un ex gobernador y tres gobernadores actuales, al menos cinco ex funcionarios, cuatro empresarios e incluso una periodista y un medio de comunicación fueron involucrados en diversos niveles por el ex director de Pemex.

Al menos 17 personas fueron mencionadas por Lozoya Austin en su búsqueda por el criterio de oportunidad (Foto: Especial)

Los presidentes señalados son Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), los dos antecesores de López Obrador, y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Se le suman tres ministros que ocuparon distintas carteras en los dos sexenios pasados: Luis Videgaray, José Antonio Meade Kuribreña y Ernesto Cordero.

También acusa a los ex senadores del PAN Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury; y David Penchyna Grub, del PRI. También aparecen José Antonio González Anaya, ex consejero de Pemex; Carlos Treviño Medina, ex funcionario de Hacienda; Rafael Caraveo, funcionario del PAN; y Lourdes Mendoza, periodista.

Algunos de ellos se han deslindado de las acusaciones. Otros acusan de persecución a la administración actual, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Unos más clasifican todo como un “circo mediático” o “una telenovela”. Así es como Emilio Lozoya pretende aplicar el criterio de oportunidad para que el gobierno mexicano disminuya su castigo por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, en los que también está implicada su familia.

