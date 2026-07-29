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¡México suma otro oro! Matías Grande y Alejandra Valencia conquistan el tiro con arco mixto en Santo Domingo 2026

El equipo tricolor dominó los tres sets del encuentro

Con mayor control y mostrando seguridad en la línea de tiro, los arqueros demostraron por qué son potencia en éste deporte.
(Conade)
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México continúa incrementando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Este martes 29 de julio, Matías Grande y Alejandra Valencia se proclamaron campeones de la prueba de tiro con arco recurvo mixto, luego de vencer con autoridad 6-0 a la dupla colombiana integrada por Ana María Rendón y Santiago Arcila.

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México dominó la final de principio a fin

Infografía muestra a un arquero con arco y dianas, la bandera de México, el número tres del ranking mundial y texto sobre los logros de Matías Grande.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La pareja mexicana mostró su experiencia desde el inicio del encuentro y se quedó con el primer set tras registrar flechas de 10, 9, 9 y 9, superando a Colombia, que respondió con 9, 9, 9 y 7, para tomar ventaja de 2-0.

En el segundo parcial, Grande y Valencia mantuvieron el ritmo con disparos de 9, 9, 10 y 9, mientras que sus rivales sumaron 9, 9, 10 y 8, resultado que amplió la diferencia a 4-0.

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El tercer set confirmó el dominio mexicano. La dupla tricolor firmó una actuación perfecta con cuatro flechas de 10, mientras que los colombianos registraron 10, 8, 8 y 9, lo que permitió a México cerrar el duelo con marcador de 6-0 y quedarse con la medalla de oro.

Otro título para el tiro con arco mexicano

La mexicana continúa siendo protagonista de los eventos internacionales más prestigiosos.
(World Archery)

Con este resultado, Matías Grande y Alejandra Valencia otorgaron a México una nueva medalla de oro en Santo Domingo 2026 y reafirmaron el dominio nacional en el tiro con arco recurvo dentro de la competencia regional.

La victoria se suma a la destacada actuación que ha tenido la delegación mexicana en esta disciplina, una de las que más preseas ha aportado al país durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

¿Dónde ver EN VIVO los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

delegacion mexicana atletas juegos olimpicos paris 2024 Mexico 02 agosto
(AP Photo/Brynn Anderson)

La actividad de la delegación mexicana en Santo Domingo 2026 podrá seguirse a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales. Estas son las opciones disponibles:

  • Imagen Televisión (canal 3.1 de TV abierta)
  • Fox Sports México (televisión de paga)
  • AYM Sports (televisión de paga)
  • Centro Caribe Sports (canal oficial de YouTube)
  • Claro Sports (canal oficial de YouTube)
  • TV Azteca Deportes (aplicación oficial)
  • Azteca Network (transmisión gratuita)

México llega a esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe como una de las delegaciones favoritas para pelear por los primeros lugares del medallero.

Además de ser el único país que ha participado en todas las ediciones de la justa regional, la representación nacional buscará alcanzar un nuevo récord histórico al convertirse en la primera en superar las 4 mil 500 medallas acumuladas en la competencia.

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