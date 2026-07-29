México arrasa en el medallero de Taekwondo con 16 preseas totales dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El video presenta a la atleta Cecilia Lee, vestida con un dobok de taekwondo blanco y cinturón negro. Se observan secuencias de la deportista realizando movimientos de taekwondo, incluyendo una patada aérea, en un dojo con tapetes azules y rojos. Su uniforme exhibe la bandera de México y la palabra 'MEX'. El material contiene una referencia textual a la obtención de una medalla de bronce en Perú. Esta pieza es un perfil documental de la atleta.

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La delegación mexicana continuó con su dominio en taekwondo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al conquistar un total de 16 medallas, lo cual confirma el poderío del país en la disciplina tanto a nivel regional como en el mundo.

Repartición de medallas en Santo Domingo 2026

Carlos Sansores en París 2024. (REUTERS/Albert Gea)

Los representantes nacionales impusieron su hegemonía en el taekwondo desde el primer día, destacando tanto en la modalidad de poomsae como en los combates de cada una de las divisiones.

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A continuación, te presentamos a cada uno de los medallistas nacionales en la presente edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:

Poomsae

Cecilia Lee. (Cortesía)

Equipo mixto estilo libre (Oro)

El equipo conformado por William Arroyo y Cecilia Lee obtuvo la medalla de oro al conseguir una puntuación de 8.680, donde el segundo fue para Guatemala y el bronce para Puerto Rico.

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William Arroyo (Oro)

Finalizó en la primera posición tras obtener una puntuación de 8.820 por delante del costarricense Víctor Cantillano, quien se quedó con la plata.

Cecilia Lee (Plata)

La regiomontana obtuvo la medalla de plata tras finalizar con un puntaje de 8.390, por detrás de la guatemalteca María Higueros, quien obtuvo la medalla de oro con 8.530.

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Kyorugui (Combate)

El mexicano Iker Casas celebra tras derrotar al colombiano Miguel Trejos en la final de los -80kg del taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el lunes 27 de julio de 2026, en Santo Domingo, República Dominicana. (AP Foto/Fernando Vergara)

Zaid Pérez (Oro)

Dentro de la categoría de los -58 kg, Zaid Pérez se proclamó como el campeón centroamericano tras vencer en la final al venezolano Jhoel Pérez.

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Iker Casas (Oro)

Iker Casas obtuvo la medalla de oro en la categoría de los -80 kg al imponerse en la final al colombiano Miguel Trejos.

Carlos Sansores (Oro)

El máximo exponente del taekwondo mexicano y uno de los mejores peleadores a nivel mundial, Carlos Sansores demostró su experiencia en la gran final de los+87 kg para vencer al cubano Yoikel Goicochea.

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José Nava (Bronce)

En la división de los -74 kg, José Nava logró subirse al podio tras imponerse en el duelo por la medalla de bronce al haitiano Sean Laloan.

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Sebastián Echavarri (Bronce)

Sebastián Echavarri finalizó en el tercer lugar tras vencer en la disputa por el bronce al puertorriqueño Brandon Ramos dentro de la categoría de los -54 kg.

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Saraí González (Bronce)

La mexicana obtuvo el tercer lugar dentro de la categoría de los +73 kg tras vencer en el duelo por la medalla de bronce a la peleadora de Aruba, Maelynn Fradl.

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Fabiola Villegas (Bronce)

La mexicana logró vencer en el duelo por la medalla de bronce de los -57 kg a la colombiana Luna Gallo.

Daniela Souza (Oro)

Daniela Souza en París 2024. (REUTERS/Albert Gea)

Una de las mejores exponentes del taekwondo nacional cumplió con los pronósticos que la colocaban como la favorita tras imponerse a Andrea Ramírez de Colombia en la final por el oro dentro de la división de los -49 kg.

Nadia Ferreira (Oro)

La mexicana se impuso en el duelo por la medalla de oro a la cubana Marlyn Pérez en la categoría de los -53 kg.

David Millán (Plata)

El mexicano se quedó a la orilla de la gloria tras caer en la final de los -63 kg ante el venezolano Yohandri Granado.

Fernanda Hernández (Plata)

La mexicana cayó en el duelo por la medalla de oro ante la costarricense Jaycee Bassett en la división de los -46 kg, por lo que tuvo que conformarse con la plata.

Karla Rodríguez (Plata)

Después de haberse visto dominante en las semifinales, Karla Rodríguez no pudo vencer a la haitiana Jessica Lee en el duelo por la medalla de oro, por lo que tuvo que conformarse con el segundo puesto dentro de la división de los -62 kg.

Leslie Soltero (Plata)

(Twitter/ @CONADE)

Leslie Soltero obtuvo la medalla de plata en la división de los -67 kg tras caer en la final ante la cubana Anaisel León.