Así es la casa donde intentaron secuestrar a Karely Ruiz: aseguran que había al menos 7 encapuchados (RS)

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Durante la madrugada de este martes 29 de julio del 2026, un grupo de al menos siete hombres encapuchados habría intentado secuestrar a la influencer Karely Ruiz en su domicilio ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La intervención de elementos policiacos impidió que los presuntos agresores consumaran el plagio, según reportes preliminares citados por medios como Imagen Televisión y MVS Noticias. El incidente dejó a la pareja de la creadora de contenido para adultos en OnlyFans presuntamente golpeada y generó crisis nerviosa entre varios vecinos.

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Movilización policiaca en San Nicolás tras intento de secuestro

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró en la colonia Las Puentes tras el reporte del presunto intento de privación ilegal de la libertad en el domicilio de Karely Ruiz. De acuerdo con los primeros informes, un grupo armado llegó hasta la casa ubicada sobre la calle Sierra Segura con la aparente intención de llevarse tanto a la creadora de contenido como a su esposo.

Vecinos relataron que los agresores portaban armas de fuego y actuaron de forma coordinada para irrumpir en la propiedad. Durante el forcejeo, el esposo de Karely Ruiz fue golpeado mientras intentaba impedir el secuestro.

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Movilización policiaca en San Nicolás tras intento de secuestro (RS)

Intervención policiaca y saldo del incidente

La llegada de policías municipales y estatales a la zona provocó que los presuntos delincuentes emprendieran la huida sin lograr su cometido. Elementos de seguridad resguardaron el área y realizaron las primeras diligencias en busca de evidencias que permitan identificar a los responsables.

Una ambulancia acudió para atender a vecinos que presentaron crisis nerviosa tras escuchar detonaciones y gritos durante la madrugada. No se reportan personas detenidas hasta el momento, y las autoridades mantienen hermetismo sobre la cantidad exacta de agresores involucrados.

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La casa de Karely Ruiz: lujo y presunta vigilancia

La propiedad de Karely Ruiz, adquirida a finales de 2023, es una residencia de diseño personalizado que sobresale en la zona residencial de clase media, de acuerdo a la misma influencer.

El inmueble cuenta con sala de cine privada equipada con pantallas y asientos especiales, cocina de lujo con acabados en tonos negros y dorados, alberca y terrazas para convivencia, además de decoración minimalista y moderna.

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Aunque la zona mantiene un perfil tradicional, la vivienda destaca por sus comodidades y medidas de seguridad. El acceso exterior permanece vigilado debido a la exposición mediática de la influencer.

Falta de postura oficial de Karely Ruiz ante su presunto intento de secuestro (@rarelyruiz, Instagram / CUARTOSCURO)

Falta de postura oficial de Karely Ruiz ante su presunto intento de secuestro

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de Nuevo León no han emitido un comunicado oficial sobre el presunto intento de secuestro ni confirmado el número de personas que participaron en el ataque. La información disponible corresponde únicamente a reportes preliminares de medios locales y testimonios de vecinos.

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Se espera que en las próximas horas se difundan detalles sobre la investigación y las posibles líneas de seguimiento para esclarecer lo ocurrido en la madrugada de este martes en San Nicolás de los Garza.