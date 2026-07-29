Detienen a “El 20” del Cártel de Sinaloa: lo ligan a Culiacanazos y a la muerte de cinco militares

Autoridades mexicanas detuvieron a El 20 del Cártel de Sinaloa. (Defensa)

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Autoridades federales capturaron este martes 28 de julio a Adrián “N”, alias “El 20”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como uno de los principales operadores del Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa).

Además de controlar seis municipios de la entidad, las autoridades lo señalan por su presunta participación en el ataque donde murieron cinco militares en 2016 y en las agresiones contra el Ejército durante los operativos para detener a Ovidio Guzmán en 2019 y 2023, también conocidos como los Culiacanazos.

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De acuerdo con la información de la Defensa Nacional, la operación fue ejecutada en la localidad de Villa Unión, municipio de Mazatlán, derivada de trabajos de inteligencia central militar.

Participaron de manera coordinada el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa. “El 20″ fue detenido en compañía de una persona más.

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Al momento de su detención le aseguraron 2 ametralladoras calibre 7.62 mm, 4 armas de fuego largas, 30 cargadores, 2,158 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR con sede en Mazatlán para determinar su situación jurídica.

El 20 controlaba seis plazas en el sur de Sinaloa

Servía a Los chapitos como líder regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Sedena, el territorio bajo control de Adrián “N” abarcaba Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa, municipios que en los últimos meses han sido escenario de enfrentamientos, desplazamientos forzados y operativos federales.

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La zona coincide con el territorio donde opera el clan de los hermanos Martínez Larios —El Gabito, El Casco, El Owen y El Monstruo—, estructura que durante una década sostuvo la presencia del Cártel del Pacífico en esa región.

La detención de “El 20″ se produce semanas después de la captura de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito”, el 1 de junio de 2026 en Mazatlán.

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El sur de Sinaloa se convirtió en uno de los frentes más activos de la guerra interna del Cártel de Sinaloa tras la fractura entre las dos facciones principales (Los Chapitos y La Mayiza). En esa región, fuerzas federales han detectado el uso de drones, explosivos improvisados y vehículos modificados como parte de las operaciones de las células armadas.

Lo vinculan a tres enfrentamientos con el Ejército, incluidos los dos Culiacanazos

Participó en el Culiacanazo. (Foto: Infobae/@Jovani Perez)

El perfil de El 20 que construyó la Sedena lo distingue de otros operadores regionales por su historial directo de agresiones contra fuerzas militares. La primera data del 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, cuando participó en un ataque en el que perdieron la vida cinco militares.

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Los dos episodios siguientes ocurrieron durante los operativos para detener a Ovidio Guzmán Loera, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

El primero, en octubre de 2019, derivó en el repliegue del Ejército y la liberación de Ovidio Guzmán tras una oleada de violencia que paralizó Culiacán. El segundo, en enero de 2023, terminó con la captura de “El Ratón” y dejó varios muertos y heridos en varios puntos de Sinaloa.

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La cadena de golpes contra el Cártel del Pacífico

Detienen a El Gabito o El 80 en Mazatlán, operador de Los Chapitos. (Tomada de @crux1469)

La Sedena enmarcó la captura de El 20 dentro de una ofensiva sostenida que acumula varios resultados en los últimos meses. El comunicado la vincula explícitamente a dos precedentes: la detención de El Gabito, relacionado con el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera en Sinaloa el 23 de enero de 2026, así como con la desaparición de cuatro turistas del Estado de México el 3 de febrero de 2026 en Mazatlán.

El segundo evento fue el abatimiento de Cristhian Guadalupe Pérez Pérez, alias “El Texas” o “El 01”, de 36 años, jefe de plaza en Culiacán. la noche del 7 de julio.

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Un retrato realista de Cristhian Guadalupe Pérez Pérez se presenta en un formato de expediente policial con manchas y un símbolo C.D.S. en la esquina inferior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este caso, una llamada ciudadana anónima al 911 alertó alrededor de las 18:00 horas sobre civiles armados en el estacionamiento del complejo Paralela Parque Residencial, en el sector Infonavit Humaya de Culiacán. Elementos del Ejército y del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa ingresaron al inmueble y detectaron a los hombres cuando intentaban huir en un Chevrolet Aveo y un Nissan Versa. Cuatro personas quedaron arrestadas.

Al continuar la revisión, el personal militar fue atacado a balazos desde el interior de uno de los departamentos. El Texas estaba atrincherado. Al repeler la agresión, los militares lo abatieron. El arsenal asegurado: una ametralladora calibre 5.56x45 mm, siete fusiles de asalto —entre AK-47 y AR-15—, 3,461 cartuchos —91 de ellos del .50—, dos granadas de fragmentación, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, alrededor de 100 dosis de presunta cocaína y dos vehículos.

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El secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch confirmó el deceso: “Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe ‘N’, alias ‘Texas’, identificado como jefe de plaza en Culiacán y principal generador de violencia, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos”.

Documentos judiciales en la Corte del Distrito Norte de Illinois muestran que los expedientes de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar fueron reasignados a la jueza Sharon Johnson Coleman, quien ya lleva otros casos ligados a Los Chapitos. (DEA)

Según información difundida por cuentas especializadas en temas de seguridad, El Texas mantenía una amistad cercana con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien lo designó para supervisar zonas de Badiraguato. Controlaba laboratorios de metanfetaminas en Los Tepehuajes y formaba parte del anillo de protección de Consuelo Loera, madre de El Chapo, antes de su fallecimiento.

Una baja previa dentro de la misma estructura fue la de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “La Perris” o “El 27”, jefe de seguridad, abatido el 23 de mayo de 2025 por Fuerzas Especiales del Ejército en Navolato.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes del Cártel del Pacífico que permanecen prófugos.