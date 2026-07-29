Latin Mafia y Fred Again.. estrenarán su mixtape en el Palacio de los Deportes, tras horas de transmisión en vivo

El anuncio llegó con solo 48 horas de anticipación, una firma característica del productor británico. (Fred Again../Youtube)

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El Palacio de los Deportes será el primer recinto del mundo en escuchar completo el mixtape que Latin Mafia y Fred Again.. terminaron de grabar apenas días antes del show.

La listening party está programada para este jueves 30 de julio a las 20:30 horas, en formato 360 grados y con fecha única: no hay segunda función confirmada.

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El anuncio llegó con solo 48 horas de anticipación, una firma característica del productor británico. Sus presentaciones en vivo suelen funcionar así: poco aviso, una sola noche y ningún setlist publicado.

Latin Mafia/Instagram

Un mixtape terminado horas antes del estreno

Latin Mafia y Fred Again.. cerraron el proyecto el 28 de julio en un estudio de LagoAlgo, en la Ciudad de México, junto al hermano y colaborador habitual del productor, Benjy Gibson. Lo que el público escuchará este jueves es, en sentido literal, música recién terminada.

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El único adelanto disponible del sonido de ese material es under the fabric (Mexico City, 11th December 2025), un cortometraje de 35 minutos que transita entre la electrónica, el pop alternativo y el R&B. Según Highxtar, la pieza fue grabada en plano secuencia, sin ensayos previos, con instrumentales que evolucionan en tiempo real y voces que entran y desaparecen como parte de la composición.

Ni los artistas ni ninguna fuente han publicado el tracklist ni los títulos de las canciones. El misterio del setlist no es un descuido: es parte del método de Fred Again.., que nunca anticipa su repertorio.

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Cómo se hizo el mixtape en vivo y en público

Fue durante esa misma transmisión donde anunciaron el show del jueves: una pancarta con la palabra Palacio apareció en el plano de grabación en LagoAlgo y confirmó lo que los fans ya intuían. (Fred Again../Youtube)

El 28 de julio, ambos iniciaron una transmisión abierta por YouTube titulada “making a mixtape with latin mafia and staying here until we finish it”. El stream permaneció activo hasta que el proyecto quedó listo, sin hora de cierre definida.

Fue durante esa misma transmisión donde anunciaron el show del jueves: una pancarta con la palabra Palacio apareció en el plano de grabación en LagoAlgo y confirmó lo que los fans ya intuían. La marca de audio McIntosh diseñó un sistema de sonido personalizado para la sesión.

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Los seguidores pudieron ver en tiempo real cómo nacían las canciones: arreglos que se prueban, fragmentos que se descartan y decisiones de producción tomadas al momento. Según Rolling Stone en Español, la transmisión arrancó el 28 de julio y no se detuvo hasta que el mixtape estuvo terminado.

Galería,restaurante-Lago-Algo

De Londres a la CDMX: cómo nació la colaboración

Fred Again.. entró en contacto con los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa después de declararse fan de Todos Los Días Todo El Día, el álbum debut de Latin Mafia publicado en 2024. (Fred Again../Youtube)

Fred Again.. entró en contacto con los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa después de declararse fan de Todos Los Días Todo El Día, el álbum debut de Latin Mafia publicado en 2024. Los invitó a su casa en Londres, donde trabajaron junto a Benjy Gibson en ideas que, según el propio productor en Mixtape Madness, “naturalmente sentíamos que pertenecían al mismo universo”.

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El punto de arranque visible fue el 11 de diciembre de 2025, cuando Latin Mafia participó como invitado especial en el último show de la gira USB002 de Fred en la Expo Santa Fe.

Antes del concierto, los cinco grabaron under the fabric bajo una instalación de tela del artista visual neerlandés Boris Acket, en lo que Highxtar describe como “un laboratorio creativo donde las canciones aparecen todavía abiertas a cambios”.

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“Son tres hermanos y yo también hago música con mi hermano”, escribió Fred en Instagram. “Así que siempre somos cinco hermanos cuando nos juntamos.” Latin Mafia y su representación también son gestionadas en familia, igual que el equipo de Fred, lo que convierte al proyecto en un asunto estrictamente doméstico a ambos lados del Atlántico.

A casi dos años del último disco de Latin Mafia, la expectativa por material nuevo del trío suma peso a la noche. Según TV Azteca, el show podría ir más allá de la escucha del mixtape. Sus colaboraciones previas incluyen a Rosalía, Kevin Abstract, Dominic Fike, Álvaro Díaz, Tainy y Yandel.

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Cómo llegar al Palacio de los Deportes

El recinto se ubica en Añil 667, colonia Granjas México, Iztacalco. La ruta más directa en transporte público es el Metro Línea 9, con bajada en la estación Velódromo, a pocos minutos a pie de los accesos principales.

Quienes vengan en Metrobús pueden tomar la Línea 2 hasta la estación Goma, también próxima a las puertas del recinto. Hay además un servicio de autobús directo desde Manuel Gutiérrez Nájera con salidas cada 15 minutos y un trayecto estimado de 24 minutos hasta Azafrán y Vainilla.

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Otras rutas de microbús y autobús que circulan por la zona son la 89-2, 9A, 9F, 10 y B04, además de las Rutas 1, 11, 18, 27, 74 y 102. Las paradas de referencia más útiles son Av. Río Churubusco-Atletas y Añil-Palacio de los Deportes.