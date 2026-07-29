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Quién es Jhon Echeverry, el esposo de Karely Ruiz que habría evitado que la secuestraran

El DJ colombiano volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que trascendiera un incidente en Nuevo León que generó preocupación entre los seguidores de la influencer

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El nombre de Jhon Echeverry acaparó la atención este miércoles 29 de julio, luego de que trascendieran reportes sobre un presunto intento de secuestro contra Karely Ruiz en su casa de Nuevo León. De acuerdo con medios nacionales y regionales, el esposo de la creadora de contenido fue quien la defendió durante el incidente y resultó golpeado.

La noticia del robo, ocurrido en la residencia de Karely Ruiz en San Nicolás y que involucró la sustracción de cerca de $400,000, generó una amplia reacción en redes sociales. Entre los aspectos que más llamaron la atención destacó la identidad del hombre que la acompañaba y que, según los reportes, actuó para protegerla. Hasta ahora, no se han difundido más detalles oficiales sobre el incidente.

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La atención también se dirigió a la historia de Jhon Echeverry, quien durante buena parte de su relación con la influencer mantuvo un perfil discreto, pese a que en los últimos meses su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en el mundo del espectáculo.

¿Quién es Jhon Echeverry, el esposo de Karely Ruiz?

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Antes de hacerse conocido por su relación con Karely Ruiz, Jhon Echeverry ya desarrollaba una carrera en la música bajo el nombre artístico de DJ John. Como DJ y productor, se ha presentado en centros nocturnos de ciudades como Miami, Orlando y distintos puntos de Europa, con un estilo enfocado en los ritmos urbanos y la música electrónica.

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Durante varios años prefirió mantenerse alejado de los reflectores, construyendo una audiencia propia gracias a su trabajo en la escena musical. Sin embargo, su relación con Karely Ruiz hizo que su nombre comenzara a ganar mayor notoriedad entre los seguidores de la influencer.

En fechas recientes también estuvo en el centro de la conversación por una acusación de presunta agresión física contra un actor reconocido. Ahora, vuelve a ser tema de interés luego de que diversos reportes señalaran que defendió a Karely Ruiz durante el incidente registrado en Nuevo León.

¿Qué se sabe del presunto intento de secuestro de Karely Ruiz?

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(Instagram karelyruiz/N+)

Durante este miércoles 29 de julio comenzaron a difundirse reportes sobre un presunto intento de secuestro contra Karely Ruiz. De acuerdo con información publicada por medios nacionales y regionales de Nuevo León, la influencer se encontraba acompañada por su esposo cuando ocurrieron los hechos.

Según esos reportes, Jhon Echeverry defendió a Karely Ruiz durante el incidente y resultó golpeado. Hasta el momento, la pareja no ha emitido un posicionamiento público sobre lo sucedido y las autoridades tampoco han ofrecido mayores detalles sobre el caso.

Mientras se espera información oficial, el tema ha generado una amplia conversación en redes sociales, donde seguidores de la modelo han expresado su preocupación y permanecen atentos a cualquier actualización relacionada con el presunto intento de secuestro.

Intento de secuestro a Karely Ruiz en Nuevo León

(IG: @karelyruiz.of)
(IG: @karelyruiz.of)

Al menos siete hombres encapuchados irrumpen en la casa de Karely Ruiz, ubicada en la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Los agresores golpean al esposo de la influencer y amenazan con llevársela si no entregan más objetos de valor.

Durante el asalto, los delincuentes sustraen más de 200,000 pesos en efectivo, joyería y electrodomésticos, según reportes de medios locales. Tras la intervención del esposo de Karely, los hombres huyen del lugar y algunos vecinos sufren crisis nerviosa al presenciar el hecho.

Tanto Karely Ruiz como su familia se encuentran en buen estado, de acuerdo con los primeros reportes. Elementos policiales continúan investigando el caso y, hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial.

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