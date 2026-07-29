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Huracán Genevieve se mantiene en categoría 3 mientras nueva onda tropical ingresa a México: habrá lluvias fuertes en 19 estados

Además de las precipitaciones por la onda tropical 22, persistirá la ola de calor al norte del país, con temperaturas superiores a los 45 °C en zonas de Baja California y Sonora

Mapa de México, huracán con número 3 sobre el Pacífico, nubes de lluvia y relámpagos, flechas de viento, casas costeras, palmeras, cactus y sol.
Un mapa meteorológico de México ilustra un huracán de categoría 3 en el Pacífico y una onda tropical ingresando por el Golfo, generando lluvias y tormentas en diversas regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El huracán Genevieve continúa perdiendo fuerza mientras se aleja de las costas mexicanas. Durante la madrugada de este miércoles 29 de julio, el ciclón se mantuvo como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, ubicado a más de mil kilómetros de Baja California Sur, por lo que ya no representa un riesgo directo para el territorio nacional.

No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que una combinación de fenómenos atmosféricos, entre ellos el ingreso y desplazamiento de la onda tropical número 22, el monzón mexicano, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, mantendrá condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en buena parte del país.

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Además de las precipitaciones, continuará el ambiente muy caluroso sobre el norte del territorio nacional, donde persistirá la onda de calor en varias entidades y se prevén temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.

Huracán Genevieve ya no representa peligro para México

A las 03:00 horas, tiempo del centro del país, el huracán Genevieve se localizó aproximadamente a 1,015 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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(Conagua)
(Conagua)

El sistema descendió a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y mantiene una trayectoria de alejamiento hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora. Debido a su distancia respecto al territorio nacional, el SMN señaló que ya no representa peligro para México.

Aunque el ciclón continúa en el océano Pacífico, la humedad disponible en esa región seguirá contribuyendo, junto con otros sistemas meteorológicos, a mantener condiciones favorables para lluvias en el occidente y sur del país.

Onda tropical 22 provocará lluvias fuertes en 19 estados

El SMN informó que este miércoles se pronostican lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en nueve entidades:

  • Sonora (este y sureste).
  • Sinaloa (norte y sur).
  • Chihuahua (occidente y suroeste).
  • Nayarit.
  • Jalisco (occidente y sur).
  • Colima.
  • Michoacán (este y suroeste).
  • Oaxaca (norte y centro).
  • Chiapas (sur).

Asimismo, se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

  • Durango.
  • Zacatecas.
  • Guanajuato.
  • Puebla.
  • Morelos.
  • Estado de México.
  • Guerrero.
  • Veracruz.
  • Campeche.
  • Quintana Roo.
Mapa de México de plastilina con estados de colores, gotas de lluvia azules, nubes grises, un sol amarillo y un remolino blanco y azul en el mar.
Un mapa de México de plastilina ilustra el pronóstico de fuertes lluvias por la Onda Tropical 22 en 19 estados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En total, serán 19 estados con lluvias de fuertes a muy fuertes, mientras que otras entidades registrarán chubascos o lluvias aisladas, entre ellas Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.

El organismo advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones en zonas bajas.

Persistirá el calor extremo al norte

Mientras continúan las lluvias en gran parte del territorio nacional, el ambiente extremadamente caluroso persistirá en varios estados del norte.

El SMN prevé temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. Además, se esperan máximas de 40 a 45 grados en regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También continuarán temperaturas de 35 a 40 grados en entidades como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Vientos fuertes y oleaje elevado en el Pacífico

El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 70 km/h en entidades del norte del país, mientras que en diversas regiones del centro, sur y sureste se esperan rachas de entre 30 y 60 km/h, con posibilidad de caída de árboles y anuncios publicitarios.

En el litoral del Pacífico continuará el oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó mantenerse informado mediante los avisos oficiales de Conagua y Protección Civil, evitar cruzar ríos o zonas inundadas, extremar precauciones en áreas con riesgo de deslaves y protegerse del calor manteniéndose hidratado y evitando la exposición prolongada al sol.

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