Atacan con drones comunidad de la sierra de Chilpancingo y dejan cuatro heridos: pobladores captan la agresión en video

Las imágenes muestran una torre de comunicaciones metálica y estructuras similares, rodeadas de vegetación, bajo un cielo cubierto. El video documenta un incidente relacionado con un ataque reportado con drones explosivos dirigido a pobladores. La secuencia captura el entorno en el que habrían ocurrido los hechos, sin mostrar directamente la agresión. El escenario presenta árboles y elementos de infraestructura en un día con poca visibilidad atmosférica.

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Habitantes de la comunidad de El Fresno, ubicada en la sierra del municipio de Chilpancingo, denunciaron un ataque perpetrado presuntamente por integrantes del crimen organizado mediante explosivos lanzados desde drones, agresión que dejó un saldo de cuatro personas heridas, entre ellas una mujer y tres menores de edad, además de daños en varias viviendas.

A través de redes sociales, pobladores difundieron videos en los que solicitaron auxilio ante lo que describieron como un ataque con drones artillados. En las grabaciones, uno de los habitantes pidió la intervención de las autoridades estatales y de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, debido a que, según su testimonio, varias personas permanecían atrapadas en la comunidad.

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“Pedimos auxilio a las autoridades, nos están atacando con drones; estamos atrapados, hay personas heridas y esperemos que no haya fallecidas. Somos una comunidad de campesinos, de trabajadores. Nos están atacando desde el lado del Ocotito”, se escucha decir a uno de los pobladores en una de las grabaciones difundidas.

Trasladan a heridos a hospitales de Chilpancingo

Ante los reportes de violencia, el gobierno de Guerrero informó que elementos de seguridad y un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se trasladaron hacia la zona serrana para brindar apoyo a la población de El Fresno y atender la situación.

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Más tarde, también se reportaron presuntos ataques en la localidad de Jaleaca de Catalán, ubicada en la misma región. Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado oficialmente los detalles de este segundo hecho.

Operadores droneros del CJNG emplean drones modificados para ataques aéreos y operaciones de vigilancia en zonas controladas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alrededor de las 13:00 horas, al poniente de Chilpancingo, en las inmediaciones del crucero que conecta con la carretera hacia El Fresno, agentes de distintas corporaciones de seguridad instalaron un retén.

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Hasta ese punto llegaron por sus propios medios tres personas heridas provenientes de la comunidad serrana. Posteriormente, la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz informó que las lesiones de las cuatro víctimas reportadas no ponían en riesgo su vida y que fueron trasladadas a distintos hospitales de Chilpancingo para recibir atención médica y valoración.

De acuerdo con el relato de las propias víctimas, entre los afectados se encuentran tres menores de edad. Uno de ellos sufrió heridas por las esquirlas provocadas durante la explosión, mientras que un tercer menor habría resultado lesionado únicamente por un rozón de fragmentos. Debido a que sus heridas no representaban un riesgo mayor, este último decidió permanecer en la comunidad y no trasladarse a Chilpancingo para recibir atención médica.

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Disputa criminal mantiene bajo presión a comunidades

La agresión ocurre en una región que desde hace más de un año enfrenta una situación de violencia derivada de las disputas territoriales entre organizaciones criminales.

De acuerdo con reportes de seguridad, en la franja de la Sierra de Chilpancingo existe una confrontación entre grupos identificados como Los Tlacos o Cártel de la Sierra y Los Ardillos, organizaciones que mantienen una disputa por el control territorial y de las actividades ilícitas en distintos puntos de Guerrero.

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El video presenta un dron en vuelo sobre una zona rural, cerca de una torre de comunicaciones y árboles. Las cinco tomas muestran el objeto aéreo en proximidad a una estructura metálica con antenas, bajo un cielo nublado. Este material documenta la presencia de un dron en un entorno con infraestructura de telecomunicaciones. El video se inscribe en un contexto de ataques contra pobladores mediante el uso de drones explosivos.

Las comunidades rurales han denunciado de manera recurrente que la población civil queda atrapada entre los enfrentamientos y las acciones de los grupos delictivos.

Por la tarde, un convoy integrado por seis patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y dos unidades del Ejército Mexicano salió desde el retén instalado en la salida poniente de Chilpancingo con dirección a Jaleaca de Catalán, luego de los reportes sobre nuevos ataques con drones.

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La movilización tuvo como objetivo reforzar la seguridad y brindar apoyo a las comunidades de la zona serrana.

El gobierno municipal de Chilpancingo, encabezado por el priista Gustavo Alarcón, ha solicitado al gobierno federal el reforzamiento de la presencia de las fuerzas de seguridad en esta región, ante la situación de violencia que afecta a las comunidades.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos ni han confirmado oficialmente quién estaría detrás del ataque contra El Fresno.