Qué pasó con la hija y el esposo de Karely Ruiz en el presunto intento de secuestro de la influencer (RS)

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Durante la madrugada de este 29 de julio, un grupo de encapuchados irrumpió en el domicilio de la influencer mexicana Karely Ruiz en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes citados por el medio N+, los agresores amenazaron con llevarse a la creadora de contenido para adultos de no dejarlos llevarse la joyería, el dinero en efectivo y pertenencias de valor.

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El esposo de Karely, Jhon Echeverry de nacionalidad colombiana, intentó proteger a la influencer y a su hija menor, pero habría sido agredido físicamente antes de que los delincuentes huyeran con joyería y efectivo.

El esposo de Karely Ruiz habría sido golpeado durante el presunto robo en su domicilio

Según información difundida por N+ Foro y el reportero Agustín Martínez de Telediario, los encapuchados habrían golpeado a Jhon Echeverry, esposo de Karely, con las cachas de una pistola en la cabeza. Los agresores amenazaron con secuestrar a la influencer si no entregaban más objetos de valor, por lo que terminaron llevándose dinero en efectivo, joyería y electrodomésticos.

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El periodista de Info7mty señaló que la cifra sustraída en efectivo podría superar 200,000 pesos, mientras que otro reporte de Telediario indica que el monto preliminar sería de 20,000 pesos en efectivo y hasta 200,000 pesos en joyería. El monto exacto del robo aún no ha sido confirmado oficialmente.

El esposo de Karely Ruiz habría sido golpeado durante el presunto robo en su domicilio (Instagram karelyruiz/N+)

Karely Ruiz y su hija estarían bajo resguardo de autoridades

A pesar de la violencia de los hechos y las amenazas, los primeros reportes indican que tanto Karely Ruiz, su esposo y su hija menor estarían ilesos y bajo resguardo. N+ Foro informó que la familia permanece protegida por autoridades estatales, que mantienen acordonada su vivienda mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

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Hasta la publicación de esta nota, no existe un comunicado oficial de Karely Ruiz o su esposo sobre el incidente. Tampoco las autoridades han emitido una versión definitiva de lo ocurrido.

Domicilio de Karely Ruiz, bajo vigilancia

Durante la mañana de este 29 de julio, reporteros de Imagen Noticias acudieron al domicilio de la modelo de OnlyFans para documentar la presencia de policías estatales y locales. Vecinos que presenciaron los hechos sufrieron crisis nerviosas, por lo que fueron atendidos por paramédicos, según el reporte de los medios.

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El corresponsal Raymundo Elizalde de N+ Foro detalló que la llamada al 911 fue realizada alrededor de las 4 de la mañana. Las autoridades de Nuevo León mantienen acordonada la zona y realizan las indagatorias para dar con los responsables del robo y el presunto intento de secuestro.

Movilización policiaca en San Nicolás tras intento de secuestro (RS)

Exigencias de seguridad tras el ataque a la influencer

La noticia del asalto y la amenaza de secuestro contra Karely Ruiz ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes en redes sociales exigen mayor seguridad y el esclarecimiento del caso.

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No se reportan personas detenidas hasta el momento y las investigaciones continúan.

Así es la familia de Karely Ruiz

La relación entre Karely Ruiz y su esposo, el DJ y productor colombiano Jhon Echeverry (Johnny Echeverría), se distingue por la cercanía y el apoyo mutuo en el ámbito familiar. Aunque al principio la modelo prefirió mantener el romance fuera del ojo público, desde finales de 2024 ambos comenzaron a mostrar su convivencia y estabilidad en redes sociales.

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Ambos recibieron a su primera hija, Madisson, el 2 de febrero de 2025. Echeverry suele compartir en sus plataformas digitales distintos momentos de la vida cotidiana y muestra su participación activa en la crianza. Frente a críticas y rumores sobre su relación o el embarazo de Karely, la pareja ha respondido de manera conjunta, reiterando que están comprometidos en la construcción de una familia.