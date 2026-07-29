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Qué disciplina le ha dado más medallas a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México se mantiene al frente del medallero en los juegos

El día de ayer México superó las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (X@OlimpismoMex)
El día de ayer México superó las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (X@OlimpismoMex)
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México se mantiene al frente del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 gracias al desempeño de sus representantes en distintas disciplinas, con el taekwondo como su mayor fuente de preseas hasta este miércoles 29 de julio. La delegación mexicana suma 53 medallas de oro, 46 de plata, 32 de bronce, por delante de Colombia, Cuba y Venezuela.

El equipo nacional de taekwondo terminó la jornada como el máximo ganador, al conquistar 7 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce, lo que representa 16 metales en total. Hasta el momento, ninguna otra delegación iguala la cantidad de preseas ni el número de oros obtenidos en este deporte.

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William Arroyo gana la medalla de oro en la modalidad individual varonil de poomsae con 8.820 puntos, la calificación más alta de la competencia. (Federación Mexicana de Taekwondo)
William Arroyo gana la medalla de oro en la modalidad individual varonil de poomsae con 8.820 puntos, la calificación más alta de la competencia. (Federación Mexicana de Taekwondo)

Taekwondo da a México la mayor cosecha de preseas

Los campeones mexicanos en taekwondo son William Arroyo en poomsae individual, William Arroyo y Cecilia Lee en poomsae en pareja, Daniela Souza en 49 kg, Nadia Ferrería en 53 kg, Zaid Pérez en 58 kg, Íker Casas en 80 kg y Carlos Sansores en +87 kg. Cada uno aporta al medallero general y consolida la posición de México como líder regional.

  • William Arroyo – poomsae individual
  • William Arroyo y Cecilia Lee – poomsae en pareja
  • Daniela Souza – 49 kg
  • Nadia Ferrería – 53 kg
  • Zaid Pérez – 58 kg
  • Íker Casas – 80 kg
  • Carlos Sansores – +87 kg
William Arroyo y Cecilia Lee se consolidan como protagonistas del taekwondo poomsae en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. (X/ @Rommel_Pacheco)
William Arroyo y Cecilia Lee se consolidan como protagonistas del taekwondo poomsae en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. (X/ @Rommel_Pacheco)

La suma de preseas en taekwondo coloca a México por delante de Colombia, que alcanza 32 oros, 31 platas y 22 bronces en el conteo general. Cuba y Venezuela completan los primeros lugares con 15 y 12 oros respectivamente. El resultado en taekwondo es clave para mantener la ventaja sobre sus competidores directos.

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México busca romper nuevo récord en Juegos Centroamericanos

México busca romper un nuevo récord de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación nacional apunta a conquistar el medallero general por tercera edición consecutiva. La justa conmemora el centenario de la competencia regional más antigua del mundo que tiene como escenario la capital dominicana.

La delegación mexicana está compuesta por cerca de 700 atletas, una de las más numerosas en la historia de estos juegos. Entre los nombres más destacados figuran los medallistas olímpicos Prisca Awiti en judo, Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez en tiro con arco, así como los clavadistas Osmar Olvera y Juan Manuel “Meme” Celaya.

La delegación mexicana sumó un nuevo logro en remo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Alexis López conquistó la medalla de oro tras una espectacular remontada (X@OlimpismoMex)
La delegación mexicana sumó un nuevo logro en remo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Alexis López conquistó la medalla de oro tras una espectacular remontada (X@OlimpismoMex)
La delegación mexicana sumó nuevas preseas en la jornada de este 26 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (X@OlimpismoMex)
La delegación mexicana sumó nuevas preseas en la jornada de este 26 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (X@OlimpismoMex)

El equipo también cuenta con campeones y medallistas mundiales como Yareli Acevedo en ciclismo de pista, Maya Becerra en tiro con arco, Alegna González en marcha de 20 kilómetros, Kenia Lechuga en remo, Valeria Amparán en boxeo, Maricela Montemayor en canotaje, Uziel Muñoz en impulso de bala y Erick Portillo en salto de altura.

En la edición número 25 de la justa, México tiene la meta de superar la barrera de 300 medallas y defender el título obtenido en Barranquilla 2018 y revalidado en San Salvador 2023.

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