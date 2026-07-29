Ebrard le responde a Trump sobre dudas de la importancia del T-MEC: “México tiene el mejor trato”

El funcionario asegura que ni China, ni Alemania, ni Japón juntos superan el volumen de compras mexicanas a la economía estadounidense, en medio de las declaraciones de Donald Trump sobre no renovar el T-MEC

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió este miércoles durante la conferencia matutina a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien un día antes había afirmado que no le interesa renovar el T-MEC porque, según dijo, “México y Canadá nos necesitan a nosotros, nosotros no los necesitamos a ellos”.

“Tenemos el mejor trato”, asegura Ebrard

Al ser cuestionado sobre la postura del mandatario estadounidense, Ebrard señaló que el gobierno de México continúa trabajando de cerca con la administración de Trump y con su equipo diplomático. De acuerdo con el funcionario, si se compara el trato comercial de Estados Unidos con distintos países, México mantiene actualmente la posición más favorable, lo que —dijo— explica el crecimiento de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

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Ebrard atribuyó este resultado a la integración económica entre ambos países y destacó un dato que, según él, resume la relación comercial:

México es, hasta el momento, el principal cliente de Estados Unidos .

Según el secretario, ni China, ni Alemania, ni Japón combinados superan el volumen de compras que hace México a la economía estadounidense.

El funcionario también mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió recientemente al embajador estadounidense en México, encuentro que —afirmó— ha permitido conducir directamente las decisiones en materia comercial entre ambos gobiernos. Ebrard reconoció, sin embargo, que la relación bilateral requiere vigilancia semanal ante el contexto cambiante y evitó anticipar qué ocurrirá en los próximos meses.

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En una entrevista telefónica con Fox & Friends, el mandatario de Estados Unidos sostiene que preferiría que su país sea independiente del pacto y asegura que México y Canadá lo necesitan más

Sección 301: qué sigue en agosto y septiembre

Ebrard también fue cuestionado sobre los posibles nuevos aranceles anunciados para agosto, en el marco de la investigación de la Sección 301 que Estados Unidos abrió en torno a prácticas comerciales de distintos países.

Según explicó el secretario, la semana pasada se dio a conocer la primera parte de esa investigación, que abarcó a 60 países, incluido México. De acuerdo con Ebrard, en esta primera fase México se mantuvo en el mismo esquema arancelario, sin incrementos adicionales.

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El funcionario adelantó que existe una segunda parte de la Sección 301, enfocada en el tema de “capacidad excedente”, cuyos resultados —dijo— se darán a conocer en la primera semana de agosto y que involucraría a 16 países.

Ebrard confirmó además que la siguiente ronda de negociaciones con Estados Unidos está programada para la primera semana de septiembre en Washington D.C. Según explicó, el objetivo de este calendario es que México llegue a esa mesa de diálogo con un panorama claro sobre cómo se están definiendo las condiciones comerciales para el resto de los países, con el fin de mantener una posición preferencial frente a otros socios comerciales de Estados Unidos.

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Al cierre de su intervención, y ante la pregunta sobre si el gobierno mexicano espera una definición de Washington, Ebrard respondió que habrá que esperar las decisiones que tome la administración estadounidense en las próximas semanas.

El titular de Economía afirma en la conferencia matutina que el trato vigente con Washington explica el aumento de ventas mexicanas al mercado estadounidense y que el trabajo con el equipo de Donald Trump continúa

Contexto: la investigación de Greer sobre “exceso de capacidad industrial”

La respuesta de Ebrard se da mientras Estados Unidos avanza en otro frente comercial paralelo. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, confirmó en entrevista con Fox News que la USTR continúa una investigación bajo la Sección 301 enfocada en el llamado “exceso de capacidad industrial”, que involucra a 16 países, entre ellos México, China, Vietnam y la Unión Europea. Greer declaró que la pesquisa “esperamos que pronto” concluya y que derivará en una propuesta de aranceles, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente un calendario ni las tarifas específicas que podrían aplicarse a los países señalados.

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