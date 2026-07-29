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Reportan intento de secuestro y robo a Karely Ruiz en Nuevo León: esto sabemos

La influencer no se ha posicionado al respecto hasta el momento

Karely Ruiz
Karely Ruiz regresa con todo tras dar a luz. (Instagram)
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Siete encapuchados habrían irrumpido en la vivienda de Karely Ruiz en la colonia Las Fuentes del municipio San Nicolás de Los Garza en Nuevo León y sustrajeron dinero en efectivo, además de joyería y electrodomésticos, según reportes de N+ Foro.

Durante el asalto, los agresores presuntamente amenazaron con llevarse a la influencer si no les entregaban más objetos de valor.

La situación generó alarma entre los seguidores de Karely Ruiz, quienes exigen mayor seguridad y esclarecimiento del caso.

¿Qué se sabe sobre el intento de secuestro a Karely?

Durante la mañana de este 29 de julio, reporteros de Imagen Noticias acudieron al domicilio de la modelo de Only Fans ubicado en San Nicolás de los Garza para informar que aparentemente un comando armado ingresó al domicilio durante la madrugada.

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Así es la casa donde intentaron secuestrar a Karely Ruiz: aseguran que había al menos 7 encapuchados (RS)
Así es la casa donde intentaron secuestrar a Karely Ruiz: aseguran que había al menos 7 encapuchados (RS)

De acuerdo con los señalado por dicho medio, hombres encapuchados habrían golpeado al esposo de Karely en un intento por llevársela, pero él habría logrado evitarlo.

Su esposo fue quien la defendió e impidió que esto sucediera. Posteriormente, huyeron del lugar y fueron los vecinos quienes, eh, algunos fueron atendidos por crisis de histeria por para médicos de este lugar, debido a que presenciaron los hechos y,bueno,reportaron a las autoridades correspondientes”, señalaron.

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Se detalló que elementos policiales estarían en la zona realizando las indagatorias correspondientes.

Karely Ruiz anunció su embarazo y paralelamente compartió en redes sociales aspectos de su fiesta de revelación de género.
Karely Ruiz anunció su embarazo y paralelamente compartió en redes sociales aspectos de su fiesta de revelación de género. (@karelyruiz)

¿Cómo está Karely y qué se habrían robado?

El corresponsal Raymundo Elizalde de N+ Foro describió que la llamada al 911 se habría llevado a cabo alrededor de las 4 de la mañana.

Explicó que tanto la influencer, como su esposo y su hija estaran bien. No obstante, los reporteso preliminares indicarían que los delincuentes sí habríuan podido llevarse joyería, electrodomésticos y dinero en efectivo.

"

*Información en desarrollo

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