“Los involucrados tendrán que declarar”: López Obrador pidió que se sepa todo sobre la denuncia de Lozoya

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la filtración del documento de la denuncia que presentó el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que señala los ex mandatarios mexicanos, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, así como a ex secretarios de Estado, diputados y senadores, como parte de una red de corrupción y sobornos que operó desde el gobierno para la aprobación de reformas y financiar campañas electorales.

“Desde luego que ya tengo conocimiento de la denuncia que presuntamente presentó el señor Lozoya , todo indica que es cierta que es efectiva que no es apócrifa, que es en efecto la denuncia que presentó a la fiscalía.

Porque digo que es auténtico, para no ser tan categórico, porque creo que no es apócrifo, porque ya hay reaccionado muchos de los involucrados, a partir de lo que ahí se dice, no la termine de leer porque son 63 páginas, y además me estaba yo desvelando y no quería yo tener pesadillas por lo que estaba leyendo, porque si está escandalosa.

Es mucho más fuerte que una serie de televisión, es una denuncia muy grave, desde luego hay que ver si todo lo que dice ahí es cierto, falta que la fiscalía recabe todas la pruebas que ahí se ofrece. Si el video es el que ya entregó y es el que habla ahí en el documento, recibos, desde luego tiene que llamarse a declarar a todos los involucrados, tiene la fiscalía que hacer la investigación y yo tengo confianza en el fiscal Gertz Manero de que actúe con profesionalismo rectitud y por su puesto con apego a la Ley.

El fiscal es un hombre íntegro, sería incapaz de inventar algo en contra de los involucrado,s va actuar estoy seguro con apego a la verdad.

Información en desarrollo...