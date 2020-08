“El que nada debe nada teme”: López Obrador pidió a aludidos por Lozoya denunciar por daño moral “si no participaron”

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si alguno de los señalados en la denuncia que presentó el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emililo Lozoya, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de corrupción, está siendo difamado, que denuncie daño moral.

“El que nada debe nada teme. Si no participaron, si no recibieron dinero pues que no se preocupen, no les va a pasar nada, y si están siendo difamados, pues que presenten denuncias por daño moral, pero pues no hay más, nosotros no estamos persiguiendo a nadie”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que lo que busca su gobierno es que se acabe la corrupción y que no se repitan casos como los de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y preso en Estados Unidos Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa; o como el caso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos acusado de recibir sobornos de Odebrecht por los cuales enfrenta un proceso judicial.

(Foto: Cortesía Presidencia)

“Nosotros lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial, que ya no haya Lozoyas ni García lunas, para que quede más claro.

Eso lo que queremos, limpiar de corrupción. Entonces se enojan, quién les manda, que querían triunfar a toda costa, sin ética de ninguna índole, transar para avanzar; pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa. Y pues si no cometieron ningún delito, no tiene de qué preocurase”, subrayó.

López Obrador se refirió al “silencio” que han guardado personajes como Enrique Peña Nieto, a quien Lozoya acusa directamente como quien le ordenó recibir y distribuir los sobornos de Odebrecht.

“Que está bien, como su conciencia no tiene nada que temer... El tribunal que juzga a los seres humanos, a las mujeres, a los hombres, a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos, es el tribunal de la conciencia de cada quien”, expresó.

Información en desarrollo...