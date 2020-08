“Nos atacan porque está clarísimo que somos la alternativa”: Marko Cortés ante señalamientos de Emilio Lozoya (Foto: Cuartoscuro)

Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), exhortó a los jefes estatales a “no desconcentrarse de la ruta electoral” rumbo a los comicios del 2021, esto por los presuntos señalamientos de corrupción a figuras muy visibles del partido.

Por medio de un comunicado oficial, el líder del blanquiazul aseguró que los presuntos actos de corrupción en los que se ven involucrados ex legisladores del PAN forman parte de una campaña de desprestigio con fines electorales, pues para la administración de Andrés Manuel López Obrador “está clarísimo que somos el adversario a vencer y por eso es que nos van a venir señalando, difamando y haciendo todo lo posible por tratar de descarrilarnos de la ruta en la que vamos”.

Durante la reunión mensual de líderes del partido que puso a Vicente Fox y a Felipe Calderón en la presidencia, el contador público conminó a los militantes a defender la imagen y tradición del partido exponiendo sus resultados de sus gobiernos locales.

“La imagen de los buenos resultados de nuestros gobiernos, estatales y municipales. No olvidemos que tenemos los mejores gobiernos, a nivel municipal los mejor evaluados, a nivel estatal también los mejor calificados”.

Asimismo, el ex secretario de la Comisión de Cambio Climático en la Cámara de Diputados expuso que el supuesto desencanto de los ciudadanos con la llamada 4T y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) puede ser capitalizados en votos para su bancada y las 15 gubernaturas que se elegirán para el año siguiente.

“Podemos captar gran parte de la sociedad que hoy está inconforme y molesta, porque es claro que se dice en todos los escenarios que nos ven como la opción, como la alternativa”.

Finalmente, advirtió que los embates contra los panistas continuarán por parte del gobierno federal y que para resistirlos, las y los representantes del partido deben de estar unidos y coordinados para no flaquear ante ellos. Se “tiene que estar unido, fuerte, para defender a México, con esa claridad que lo vimos desde el primer momento. Tenemos que cerrar filas”.

A lo que el líder del partido de oposición llamó difamaciones son las más recientes acusaciones realizadas por Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en las cuales señala a miembros del PAN como corruptos, pues cuando ejercían cargos en el poder legislativo, presuntamente aceptaron sobornos para aprobar la reforma energética promovida por el régimen del abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Aunado a esto, la revelación de un video en el que se ven a otros funcionarios del PAN presuntamente aceptar dinero en efectivo que se destinaría a los sobornos, empeora la imagen del partido.

Cabe destacar que varios de los funcionarios que señaló Lozoya Austin ahora son gobernadores de distintas entidades. La lista es larga, pues involucra a casi todas las entidades que gobierna el PAN con la excepción de Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua; sin embargo, sí aparece Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, de Durango; y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro.

No obstante, Acción Nacional no es el único partido involucrado entre los nombres que brindó el ex director de la petrolera mexicana, pues por parte del PRI estaban Omar Fayad, actual mandatario en Hidalgo, y Claudia Pavlovich, quien es la gobernadora de Sonora; y por Morena, se asomó el nombre de Miguel Barbosa, quien militaba en ese entonces en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actualmente gobierna el estado de Puebla.

Ante estas acusaciones, todos los señalados negaron los actos de corrupción. Incluso Barbosa señaló que no lo pueden culpar de eso a él, pues votó en contra de la reforma energética de Peña Nieto.

