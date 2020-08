“Lo más preocupante ahora son las drogas sintéticas”: López Obrador aseguró que han disminuido sembradíos de amapola en Guerrero

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está trabajando arduamente para combatir la siembra de amapola y marihuana, dándole oportunidades a los productores del país para que dejen las actividades ilícitas, pero reconoció que ahora “lo más preocupante son las drogas sintéticas”.

Durante su tradicional conferencia de prensa realizada este viernes desde Acapulco, Guerrero, López Obrador aseguró que la situación de la siembra de amapola y de marihuana en Guerrero y en otras partes del país, tiene que ver con el abandono a los productores durante mucho tiempo, ya que se le dio la espalda al pueblo, pero ahora las cosas están cambiando.

“Ahora hay apoyos para que pueda producir, para que tengan fertilizantes y muchos están abandonando las actividades ilícitas porque tiene opciones alternativas.. eso está pasando en Guerrero y en todo el país”.

Recordó que hace más de 20 años visitó la zona de la Montaña de Guerrero y resaltó que los municipios más pobres se sembraba amapola y al preguntarle si sabía que esa actividad podía llevarlo a la cárcel, el campesino le respondió que sí, pero que al menos ahí tendría que comer.

“(...) Entonces mucha gente toma ese camino porque no tiene opciones, no tiene alternativas.. cuando se les dan opciones, alternativas, cuando pueden ellos trabajar, buscarse la vida en actividades lícitas, de manera honrada lo hace.. y eso está sucediendo en Guerrero y en todo el país”.

El mandatario aseguró que las fuerzas armadas siguen combatiendo los plantíos de amapola y marihuana, pero destacó que lo más preocupante ahora es la producción de drogas sintéticas.

“Desde luego sigue habiendo el combate a plantíos de droga, ahora no es tanto la amapola, la marihuana, ahora lo más preocupante son las drogas sintéticas porque son aún más dañinas que se fabrican en los laboratorios, en las llamadas cocinas (...) Continúa el ejército, la marina en la destrucción de plantíos, pero también estamos combatiendo el que no se introduzcan estos químicos en los Puertos de México, que no se elaboren estas drogas que son muy dañinas, que destruyen vidas, sobre todo de jóvenes”, aseveró.

