“En dos meses vamos a tener condiciones muy favorables”: López Obrador anticipa pronta reactivación del turismo en Acapulco

Imagen de archivo (Foto: EFE/David Guzmán)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante la disminución de los casos de COVID-19 en el estado de Guerrero y en el municipio de Acapulco, muy pronto el puerto turístico -famoso a nivel mundial- podrá regresar a la normalidad.

Durante su gira de trabajo por Guerrero, el mandatario mexicano destacó el hecho de que, aunque hubo un momento crítico en los hospitales a causa de la pandemia, que los llevó a punto de la saturación, esto no ocurrió gracias a que se redoblaron los esfuerzos, por lo que ahora hay una disminución tantos de contagios como de fallecidos.

“Yo lo siento, mi pronóstico es que pronto, muy pronto se va regresar a la normalidad.. Ya se está regresando a la actividad productiva en Acapulco, pero calculo que en un mes, dos meses más, ya vamos a tener condiciones muy favorables”, aseguró.

El mandatario destacó que hay tres puntos importantes para que repunte la actividad en el puerto de Acapulco:

" 1- Se redujo la violencia, es un centro turístico en donde ha habido una disminución considerable de la violencia, en Acapulco, y puede no haber pandemia, puede haber playas muy bellas, pero si no hay seguridad no se avanza; 2- está disminuyendo la pandemia, es notorio que ha disminuido y va a seguir. no hay rebrote, va a la baja y se puede probar y 3- esta Bahía de Acapulco es sinónimo de belleza, entonces yo estoy optimista porque siento que pronto se va reactivar la economía, el turismo, para el beneficio para Acapulco y Guerrero”, destacó.

Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo aseguró que a pesar de la situación sanitaria a causa del COVID-19, la ocupación hotelera ha llegado hasta el 40% con protocolos similares a los que se tienen en la Ciudad de México.

“Estamos en este momento, con apertura del 40% en hoteles en todo el estado, restaurantes, dimos apertura a los cines, museos y teatros con protocolos similares. En zona de condominios hay más turismo”, indicó el mandatario estatal.

