“La cazadora de Tinder” de EEUU que cayó en México no sólo buscaba hombres también mujeres para drogarlas y robarlas: así era su método

Aurora Phelps, la llamada "Cazadora de Tinder" fue capturada en México después de realizar varios crímenes de fraude y robo en EEUU, en México también los realizó y mató a un hombre Foto: FBI

Aurora Phelps recibió 37 años de prisión en Guadalajara por la desaparición de Robert Erbach, un jubilado estadounidense de 67 años cuyo cuerpo fue hallado a un costado de una carretera en las afueras de la ciudad. Pero no fue el único caso, esta sentencia, dictada el 5 de junio, se sumó a una acusación de 21 cargos en Estados Unidos y dejó abierta la posibilidad de que la mujer con doble nacionalidad estadounidense y mexicana fuera extraditada.

La condena no fue por homicidio, sino por desaparición forzada cometida por particulares, una figura penal que el juez eligió pese a que la imputación inicial había sido por la muerte de Erbach. La fiscalía había pedido una pena de 75 años de cárcel.

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El caso también quedó ligado a una investigación más amplia sobre hombres mayores contactados en aplicaciones de citas entre el 1 de julio de 2021 y el 9 de diciembre de 2022. Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Phelps operó durante ese periodo para drogar a sus víctimas, obtener acceso a sus cuentas y quedarse con su dinero.

La sentencia en México se centró en la desaparición de Robert Erbach

Erbach había vivido durante décadas en el Área de la Bahía y fue dueño de una empresa de organización de conciertos en Estados Unidos antes de retirarse a una comunidad de extranjeros cerca de Guadalajara. En diciembre de 2021 tuvo una cita con Phelps en el Hard Rock Hotel de Guadalajara y después desapareció.

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Dos días más tarde, autoridades mexicanas encontraron su cuerpo junto a una carretera en las afueras de la ciudad. El dictamen estableció que murió por asfixia y pasaron más de dos años antes de que sus restos fueran identificados.

De acuerdo con la información del caso, tras la desaparición de Erbach, Phelps manejó la camioneta BMW de la víctima hacia el norte, hasta Las Vegas. Ahí abrió una cuenta bancaria con sus datos y sustrajo USD 50,500.

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Las ciudades donde Aurora Phelps operó Foto: FBI

Sin embargo esta no sería su único asesinato en México. A principios de noviembre de 2022 un anciano de Nevada fue presuntamente drogado y empujado en una silla deruedas a través de la frontera de Estados Unidos hacia México por Aurora antes de ser encontrado muerto en una habitación de un hotel de la Ciudad de México, una de las casi una docena de víctimas que cayeron presas de su engaño, dijo el FBI.

“Técnicamente, se trata de una estafa romántica, pero es una estafa con esteroides”, dijo Spencer Evans, el agente especial a cargo de la división de Las Vegas del FBI, en una conferencia de prensa en febrero de 2025. “Nunca hemos visto una estafa como esta en la historia reciente que sea tan nefasta y siniestra”.

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La elección del delito de desaparición forzada cometida por particulares también reflejó el marco legal mexicano. Esa figura se aplica cuando una persona o una organización criminal priva a alguien de la libertad y oculta su destino o paradero; además, contempla castigos que pueden ser mayores a los del homicidio.

En México, el uso de ese tipo penal ocurrió en un contexto marcado por decenas de miles de personas desaparecidas en años recientes. Bajo ese criterio, el juez resolvió la responsabilidad penal de Phelps por la desaparición de Erbach y fijó la condena de 37 años.

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La acusación en Estados Unidos describió un esquema con drogas, robo y secuestro

Foto: FBI

La investigación en Estados Unidos la ubicó como una mujer nacida en Arkansas que pasó parte de su juventud en Guadalajara y más tarde se mudó a Las Vegas. También se señaló que residió tanto en Nevada como en México.

La acusación formal modificada presentada por un gran jurado federal en septiembre de 2023 le atribuyó siete cargos de fraude electrónico, tres de fraude postal, seis de fraude bancario, tres de robo de identidad y dos de secuestro. Uno de esos cargos de secuestro habría derivado en muerte.

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Según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Nevada, el mecanismo comenzaba en sitios o servicios de citas y continuaba con encuentros en persona. Parte del plan, según la acusación, consistía en administrar drogas a hombres mayores para obtener acceso no autorizado a sus cuentas financieras y beneficiar con esos recursos a ella misma y a miembros de su familia.

Las autoridades también señalaron que sus posibles objetivos no se limitaban a hombres adultos mayores. El FBI habría indicado que también pudo dirigirse a personas de otras edades y a mujeres.

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En esa misma indagatoria se mencionó que utilizó otros nombres para acercarse a sus objetivos: Aurora Velasco, Aurora Flores y Aurora Alvarez. El FBI sostuvo además que seguía buscando posibles víctimas.

El FBI mantuvo abierta la búsqueda de más víctimas y ya se autorizó la extradición

En México secuestró a un hombre de edad avanzada, lo robó y luego lo mató, fue sentenciada a 37 años solo por este crimen

Tras la condena en México, el FBI afirmó que Phelps se aprovechaba de hombres mayores al drogarlos y robarles. La agencia pidió información de posibles afectados y mantuvo abierta la línea de denuncias para quienes pudieran aportar datos sobre el caso.

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Christopher Delzotto, agente especial del FBI a cargo en Las Vegas, la describió como una psicópata. Sobre su comportamiento, dijo: “Realmente cree en sus mentiras. Visualiza todo esto. Se lo cree. Se ha convertido en su realidad”.

Las autoridades mexicanas ya aprobaron su extradición a Estados Unidos. Hasta ahora no quedó claro cuándo ocurriría el traslado para que enfrentara el proceso por los 21 cargos que siguen pendientes en Nevada, donde en caso de una condena por todos los delitos podría alcanzar cadena perpetua.

Phelps fue sentenciada a 37 años de prisión en Guadalajara por desaparición forzada cometida por particulares en el caso de Robert Erbach.

La acusación en Estados Unidos le atribuyó 21 cargos , entre ellos fraude, robo de identidad y dos cargos de secuestro.

Las autoridades mexicanas aprobaron su extradición a Estados Unidos, aunque la fecha del traslado todavía no fue definida.