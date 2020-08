Tribunal federal negó amparo a Rosario Robles; seguirá en prisión y vinculada a proceso por la Estafa Maestra

Rosario Robles seguirá vinculada a proceso (Foto: Cuartoscuro)

La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, permanecerá en prisión luego de que un Tribunal federal de la Ciudad de México le negó de forma definitiva un amparo contra la vinculación a proceso por del delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la llamada Estafa Maestra.

La resolución del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal deja firme el proceso penal que se le sigue a Robles Berlanga por su omisión para denunciar y frenar a sus superiores jerárquicos por los presuntos desvíos que se cometieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto mediante la triangulación de recursos desde la dependencia hacia diversas universidades y empresas fantasma.

Derivado del fallo, la también ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) seguirá vinculada a proceso y continuará en la cárcel de Santa Martha Acatitla mientras se desahoga el juicio penal en su contra por permitir el presunto desvío de 5,073 millones de pesos de ambas dependencias.

La defensa de Robles Berlanga ya había perdido este amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia de la Ciudad de México, de acuerdo con el expediente 723/2019.

Tribunal federal le negó en definitiva un amparo a Rosario Robles (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, presentó un recurso de queja ante un Tribunal federal, que fue negado de forma definitiva, por lo que la nueva resolución confirma el auto de vinculación a proceso que le dictó el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, en una audiencia celebrada el 13 de agosto de 2019.

Al resolver el amparo en revisión, los magistrados confirmaron por unanimidad la sentencia emitida en enero pasado por el juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal, quien le negó la protección de la justicia federal a Robles Berlanga.

El colegiado argumentó que los datos de prueba en contra de la ex titular de Sedesol fueron suficientes para vincularla a proceso el 13 de agosto de 2019 por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Según el fallo, entre lo que se le atribuye a la ex funcionaria en los ilícitos por los que se le vinculó a proceso como titular de la Sedesol y la Sedatu, está que no informó por escrito a su superior, de ahí que basta con que haya omitido informar, pues como bien lo sostuvo el juez responsable no se requiere una afectación al patrimonio, sino que basta que se ponga en riesgo.

Hace un año el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le dictó prisión preventiva a Robles Berlanga (Foto: Especial)

La próxima semana se cumple un año de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le dictó a Rosario Robles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En mayo de este año un juez con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México negó concederle el beneficio de enfrentar su proceso en libertad, por considerar que subsiste la posibilidad de que se evada de la justicia.

Luego de una audiencia de 13 horas, que se realizó el 1 de mayo de este año a puerta cerrada por disposiciones sanitarias, autoridades federales dieron a conocer que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos rechazó la petición de la defensa de Robles Berlanga, al considerar, como lo hizo desde la etapa de vinculación a proceso el juez Delgadillo Padierna, que era necesaria la aplicación de la prisión preventiva.

A diferencia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, Rosario Robles no ha buscado negociar con la Fiscalía General de la República (FGR) para exponer a más involucrados en la Estafa Maestra, mecanismo utilizado en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto para desviar recursos públicos mediante la subcontratación de empresas fachada y la simulación de servicios y obra pública.

Además, la FGR solicitó en su momento someter a Robles Berlanga a prisión preventiva justificada argumentando riesgo de fuga.

MAS SOBRE ESTE TEMA:

Rosario Robles volvió a solicitar prisión domiciliaria

Por qué Rosario Robles sí está en la cárcel y Emilio Lozoya no

Tras el rastro de Peña Nieto: tres grandes escándalos de corrupción que apuntan al ex presidente