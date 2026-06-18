Diputada federal María Isabel Rodríguez bajo la lupa por dichos transfóbicos: CEDH abre expediente

La imagen acuarela muestra a una mujer con expresión seria señalando la vibrante bandera arcoíris, que ondea bajo un cielo dramático en tonos cálidos y púrpuras, simbolizando la lucha y la visibilidad LGBTQ+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que la diputada de Morena en Chiapas, María Isabel Rodríguez Jiménez, afirmara abiertamente estar en contra de la diversidad sexual y de las políticas públicas enfocadas en la inclusión, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) tomó medidas al respecto y abrió una carpeta de investigación en contra de la legisladora.

A través de un pronunciamiento oficial, el organismo defensor de los derechos humanos en el estado expresó que se tomarán acciones ante las polémicas declaraciones:

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“Por instrucciones de su presidente, el maestro Horacio Culebro Borrayas, se inició un expediente de queja CEDH/QUEJA/0517/2026, con fecha 17 de junio de 2026, en contra de la diputada de Morena, María Isabel Rodríguez Jiménez”. La intervención del organismo independiente surge como respuesta directa a los discursos emitidos por la funcionaria desde la máxima tribuna del estado.

“Estoy en contra de la diversidad sexual”: los dichos en el Congreso

El video muestra a la Diputada María Isabel Rodríguez Jiménez durante una intervención en el H. Congreso del Estado de Chiapas. La mujer se encuentra de pie frente a un podio con dos micrófonos, vestida con una camisa blanca con estampado de puntos. En pantalla, gráficos identifican la ubicación como el Poder Legislativo del Estado de Chiapas y la LXIX Legislatura. La secuencia documenta una sesión del congreso.

La controversia se originó durante una intervención de Rodríguez Jiménez en el pleno legislativo. En su discurso, la diputada señaló que las políticas de inclusión aprobadas recientemente en la entidad representan un riesgo para las infancias, argumentando que “vienen a distorsionar la vida de las niñas y los niños”.

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De acuerdo con las palabras de la morenista: “Como legisladora y como madre, estoy en contra de estas políticas públicas (...) Esta sociedad necesita políticas públicas que guarden la dignidad, que haya una sociedad mejor”.

Rodríguez justificó su postura argumentando que, al ser vulnerables, los menores “pueden absorber estas políticas públicas”, y sentenció de manera contundente: “Estoy en contra de la diversidad sexual”.

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Pese a su marcada postura en contra, la legisladora pidió a la sociedad no discriminar a la comunidad LGBTTTIQ+, pero cerró su participación con un comentario sobre la transición de género: “Si ellos aceptaron o decidieron un cambio de género, que lo hagan en casa (...) su derecho termina donde comienza el mío y creo que la sociedad necesita que sea defendida. Que no vengan a implantar una política que no queremos”.

Colectivos exigen disculpa pública por posturas excluyentes

En respuesta a las declaraciones discriminatorias de la legisladora morenista, La Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas y el colectivo Ella+Ella=Amor condenaron enérgicamente los dichos, señalando que ni siquiera en los periodos más restrictivos y conservadores del estado se habían escuchado posturas tan excluyentes por parte de una autoridad.

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Organizaciones LGBT+ en Chiapas demandan una disculpa pública a la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez por sus declaraciones homofóbicas y transfóbicas en contra de la diversidad sexual. (Mampride Chiapas)

Para los activistas, interpretar las políticas de inclusión como una “distorsión” es un claro retroceso en el respeto a los derechos humanos de la diversidad sexual. El bloque de exigencias de la sociedad civil incluye:

Una disculpa pública inmediata por parte de la diputada.

El compromiso legislativo de trabajar para todas, todos y todes .

El reconocimiento de que la diputada habita y legisla en una sociedad plural y diversa.

Los colectivos le recordaron a Rodríguez Jiménez que la responsabilidad de legislar implica representar a toda la ciudadanía en su conjunto, sin imponer una visión de corte religioso sobre derechos ya reconocidos constitucionalmente.

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Secretaría de Diversidad Sexual de Morena repudia las declaraciones

El eco de las declaraciones en el Congreso de Chiapas generó también una respuesta contundente al interior de su propio partido político. La Secretaría de la Diversidad Sexual de Morena en la Ciudad de México manifestó su profunda preocupación y absoluto rechazo frente a los dichos, calificándolos abiertamente de discriminatorios.

El comunicado oficial de la Secretaría de Diversidad Sexual de Morena Ciudad de México reafirma su compromiso con los derechos humanos y la inclusión de la comunidad LGBTTTIQ+. (Morena CDMX)

Mediante un comunicado oficial, el órgano partidista subrayó las siguientes posturas en respuesta a la legisladora:

Evidencia de desinformación: La postura de Rodríguez Jiménez demuestra una profunda ignorancia sobre las realidades y las luchas históricas de las poblaciones . La postura de Rodríguez Jiménez demuestra una profunda ignorancia sobre las realidades y las luchas históricas de las poblaciones LGBTTTIQ+

Derechos constitucionales: La identidad, orientación y expresión de género no son preferencias, sino derechos fundamentales protegidos por la Constitución mexicana.

Libre desarrollo de la personalidad: La búsqueda de reconocimiento de las personas trans no busca privilegios ni afecta los derechos de terceros, sino que responde al derecho respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, la Secretaría reiteró que la Constitución de México prohíbe cualquier forma de discriminación y garantiza el respeto íntegro de los derechos humanos, recordando que para que el proyecto político sea auténtico, la Cuarta Transformación debe ser feminista y diversa.

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