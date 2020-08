El misterio sobre móvil del asesinato al padre de Miranda Nava, el operador de confianza de Peña Nieto

Luis Enrique Miranda, ex titular de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y diputado del PRI pidió que se esclareciera el asesinato de su padre (Foto: Twitter @LuisEMirandaN)

El ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, sufrió el pasado 11 de agosto la pérdida de su padre. Luis Miranda Cardoso, en Toluca, Estado de México. Lo que desató una serie de incógnitas sobre el móvil del asesinato por las relaciones que la familia tiene con el ex presidente Enrique Peña Nieto.

La hipótesis de la Fiscalía General del Estado de Méxido es que el asesino entró a robar a su casa ubicada en la calle Texcoco de la colonia Electricistas, en Toluca.

Las primeras diligencias en el lugar han permitido establecer, de manera preliminar, que el posible móvil de este homicidio es un robo a casa habitación; sin embargo, con el avance en la indagatoria se podrá fortalecer o descartar esta primera hipótesis

Sin embargo, el periodista Carlos Loret de Mola en la columna “Otro extraño crimen vinculado con el caso Peña Nieto”, dio a conocer que Miranda Cardoso habría tenido conocimiento de varios actos de corrupción que tuvieron lugar el sexenio pasado y que estarían ligados Isaac Gamboa Lozano, el ex secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto.

El hombre era titular de la notaria 166 con sede en Toluca, pero había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México, director jurídico, subsecretario de Asuntos Jurídicos y secretario de Administración y Finanzas.

Varios políticos expresaron su pésame por la muerte del padre de Miranda Nava en redes social como el gobernador Eruviel Ávila Camacho, ex gobernador del Estado de México, o Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El periodista destacó también la buena relación que Miranda Nava, ex subsecretario de Gobernación y ex secretario de Desarrollo Social, tenía con el ex presidente Enrique Peña Nieto. Detalló que la relación entre los dos exfuncionarios era bastante cercana, al grado de que “era frecuente ver que Miranda agarrara comida del plato del presidente”.

FGJEM informó que la mañana de este martes 11 de agosto hallaron sin vida a Luis Miranda Cardozo, padre de Luis Enrique Miranda, ex titular de Secretaría de Desarrollo Social (Foto: Twitter @aadriansaul)

Miranda Nava se encargó de operar y cabildear una buena parte de las crisis de Peña Nieto y fue descrito por Enrique Ochoa Reza como “un hombre que trabaja mucho, es especialista en resolver temas complejos y en prevenir que se desarrollen las crisis. Es un hombre que trabajando previene que los problemas se conviertan en crisis”.

Conoció al ex presidente en Toluca cuando tenían entre 14 y 15 años, gracias a la relación que había entre sus padres Gilberto Enrique Peña del Mazo, padre del ex mandatario mexicano, trabajaba en la Comisión de Electricidad del Estado de México y era el vínculo con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para llevar la energía a los diversos puntos del Estado de México, y el padre de Luis Enrique Miranda, Luis Miranda Cardoso, gestionó algunas cosas con él.

Cabe destacar que actualmente el hijo e Miranda Cardoso se encuentra bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas irregularidades por 1,323 millones de pesos aplicados en 2018 por la Sedesol en la Cruzada contra el Hambre y sus comedores comunitarios, en periodo en el que encabezaron la dependencia Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña.

