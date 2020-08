“Sabemos que fue un error”: así justificó Mariana Rodríguez comentarios machistas del senador Samuel García

Mariana Rodríguez aceptó las disculpas de su esposo, el senador Samuel García, por los comentarios machistas emitidos por este en una transmisión en redes sociales (Foto: Instagram @marianardzcantu)

El senador por Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, se vieron envueltos en una nueva polémica. Todo surgió luego de que, en un live de Instagram, el legislador pidiera a Rodríguez que bajara la pierna, ya que se veía en la cámara.

Después de recibir múltiples críticas por su comportamiento, el senador de Movimiento Ciudadano (MC) decidió disculparse con su esposa, las mujeres, sus compañeras del partido, sus amigas, mamá y hermanas, pues reconoció que se trata de un comportamiento “retrógrada”.

Por su parte, Mariana Rodríguez aceptó las disculpas del legislador, asegurando que quienes lo conocen saben que fue un error. En su cuenta de Twitter escribió:

Te amoooooooo, los que te conocemos sabemos que fue un error. Eres el mejor esposo del mundo y te amooooooo con todo mi corazón!!!!!! De todo se aprende y me da gusto que lo reconozcas y que no se repita!

Mariana Rodríguez calificó al senador Samuel García como "el mejor esposo del mundo" (Foto: Twitter)

En un video difundido en sus redes sociales, Samuel García comunicó que siente mucho que en el cumpleaños número 25 de su esposa, esta haya recibido mensajes de indignación de mujeres molestas con él y no de cariño, como se esperaría que pasara.

Mariana, mi amor, una disculpa, una disculpa hoy en tu cumpleaños número 25, me duele mucho que, por una frase muy estúpida de ayer en un live en Instagram, hoy en lugar de que te lleguen mensajes de cariño, de felicitaciones te lleguen tantos de reproche, de indignación, de mujeres que están muy molestas conmigo

Destacó que se trata de un error, ya que “ mil actos de amor se derrumban con una frase estúpida, te quedan varias horas, espero que las disfrutes, me complace mucho ver que te llegan muchos regalos y flores de gente que te quiere, quédate con eso.” , expresó en el contenido audiovisual.

Samuel García reprendió a Mariana Rodríguez por enseñar "mucha pierna" (Video: Especial)

En las imágenes que causaron la polémica, se observa a la pareja cenando a distancia, por videollamada, y se escucha la charla que mantuvieron. En un momento de la conversación, el senador reprende a Mariana Rodríguez.

“Oye súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, le dice el político de 32 años a la influencer, quien se queda sorprendida y en silencio durante unos segundos.”¿Mucha pierna? Nada más era mi rodilla”, contesta ella finalmente.”¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna”, vuelve a exigirle.

El video fue rápidamente objeto de críticas, usuarios en redes sociales señalaron el comportamiento del legislador y alertaron que podría tratarse de un problema al que están expuestas miles de mujeres en el país, y que, desafortunadamente, terminan siendo asesinas por esta causa.

En este sentido, Samuel García también expresó su arrepentimiento ofreciendo una disculpa a todas las mujeres y solicitó a sus compañeras de partido que lo ayudaran a aprender.

Este lunes, la actriz celebró su cumpleaños número 25 (Foto: Especial)

“A todo Movimiento Ciudadano, a las mujeres una disculpa también, se que las metí en broncas. Son mis aliadas en estos temas, hacen talleres, cursos diarios, invítenme, acéptenme porque quiero aprender, ya me cansé de este tipo de fallos y errores de una cultura patriarcal machista que no sé como agarré pero estoy convencido que quiero ya sacar.”, dijo.

Agregó que se trata de un “comportamiento retrógrado, son telarañas que vengo cargando, nadie me enseñó a ser feminista, pero me comprometo profundamente a cambiar, a reeducarme, a reconvertirme, porque no hay justificación, aún la broma, es machismo. Y yo no quiero ver eso en mis hijas, en mi familia, y en lo que venga por delante, lo que Dios mande.”

Para finalizar su mensaje, el senador también incluyó en la lista a su madre, hermanas y amigas, pues aseguró que no es “machista ni intolerante”.

Un poco o un mucho más feminista pero me verán realmente comprometido porque hoy me cae el veinte, de lo desafortunado y estúpido que fui con estas palabras

