Caso Emilio Lozoya: cuál es el paradero del ex presidente Enrique Peña Nieto

Con las recientes declaraciones de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en las que aseguró que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), confesó haber recibido órdenes directas de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray para desviar 100 millones de pesos en sobornos de Odebrecht a asesores electorales extranjeros que trabajaron en su campaña presidencial del 2012, numerosos usuarios de redes sociales se preguntaron por el paradero del ex mandatario mexicano.

Enrique Peña Nieto fue el presidente de México desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 1 de diciembre del 2018, cuando le entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Luis Videgaray fue titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde que inició el régimen peñanietista hasta el 7 de septiembre del 2016; así como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del 4 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2018, cuando le entregó su cargo a Marcelo Ebrard Casaubón.

De acuerdo con la investigación en curso, que apunta a distintos señalamientos de fraude y corrupción respecto al proceso electoral del 2012 y con la aprobación de las leyes promulgadas durante el llamado “Pacto por México”, el fiscal general de la república declaró este martes 11 de agosto que:

“En el caso de Odebrecht este individuo (Emilio Lozoya Austin) está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República, y el que después fue presidente (Peña Nieto )y su secretario de Hacienda (Videgaray Caso), son las personas que este individuo que está presentando la denuncia, señala, que fueron los que le ordenaron, que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas”.

Este avance pone al ex mandatario y al ex secretario federal en la mira de la justicia mexicana, a tal punto que su paradero podría ser determinante para la pronta impartición de justicia en el caso relacionado a la petrolera brasileña en México.

Cabe destacar que en países de América Latina la empresa Odebrecht ha sido investigada por casos similares de corrupción electoral, en donde se han encarcelado a ex presidentes y ministros federales.

Ante este panorama, es pertinente recordar que a finales del mes de julio, Edgardo Buscaglia, asesor y académico senior de la Universidad de Columbia, en Nueva York, aseguró que a Peña Nieto lo cuida la policía de Madrid.

“Me llama la atención que un señor como Peña Nieto esté custodiado a pedido de las autoridades mexicanas en Madrid, donde yo no creo que esté en riesgo, es un turista más, una persona más”, dijo durante un programa en vivo de La Octava.

Ante esto, el actual jefe del ejecutivo federal negó poseer alguna información referente a lo que dijo Buscaglia; sin embargo, no contradijo al investigador universitario.

“No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la Fiscalía haya hecho una solicitud en ese sentido, la Fiscalía podría informar, yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al ex presidente Peña”, dijo el presidente durante la conferencia de prensa matutina del 31 de julio.

Finalmente, las autoridades policíacas de España tampoco negaron esto, pero lo que dijeron fue que no pueden dar información de una operación en curso.

Lo que se sabe hasta el momento es que el originario de Atlacomulco, Estado de México, vive en España, a pesar de que en febrero del 2019, él había asegurado que no tenía intenciones de vivir ahí.

“Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

