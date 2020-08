“Me cayó el COVID”: Tania Ruiz, la novia de Peña Nieto, reveló detalles de su lucha contra el coronavirus

Tania Ruiz explicó que sigue luchando con el virus (Foto: Instagram)

Hace seis días se dio a conocer que Tania Ruiz, pareja del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, había contraído COVID-19. Pero tras publicarse la noticia, la modelo de 32 años no compartió en redes sociales detalles sobre su estado de salud.

Este lunes, Ruiz Eichelmann regresó a Instagram para confirmar el motivo de su ausencia en la plataforma, y explicar cómo han sido los últimos días. Lo hizo a través de un texto en las historias de su perfil, donde agradeció a sus más de 419,000 seguidores sus mensajes de preocupación.

Familia Instagram. Quería agradecerles a todos por sus hermosos mensajes. ¡Yo también los extraño! Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque <b>me cayó el COVID.</b> Este huésped que está dentro de mí, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó. Solo al saber que llegó y está en mí... <b>le dije que por favor me trate bien</b>

La influencer comenzó a sufrir los primeros síntomas del coronavirus tras pasar unos días con su familia en San Luis Potosí. Desde entonces, explicó, la enfermedad la ha hecho sufrir altibajos.

“Hay momentos que se pasa de lo fatal que me he sentido... pero a veces tiene sus horas buena onda que me trata mejor. Pero sigo luchando con él y los dos juntos. Espero en Dios ya estar pronto de regreso bien y con todas las ganas. Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre. Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones gente bonita”, concluyó la modelo y empresaria de 32 años.

En la imagen, el primer mensaje de Instagram de Tania Ruiz tras saberse que padece coronavirus (Foto: Instagram)

Entre los síntomas de COVID-19 que ha padecido, se encuentran los mareos, la pérdida del olfato y el gusto, y presión en el pecho, tal y como ella reveló en declaraciones a la revista Quién.

“Sí, di positivo y hubo días que me sentía fatal. Muy muy mal. Ahorita sigo con mucho mareo, todos los días he estado muy mareada, y llevo como cinco días sin olor ni sabor”, contó hace seis días, horas después de darse a conocer que había contraído el virus.

“Voy mejorando poco a poco, pero me sigo sintiendo muy mal y cero ánimos de nada. Me siento agotada y con mucho sueño. Espero que mis papás no tengan”, añadió.

Hasta entonces, no había presentado fiebre, y tampoco dificultad para respirar, aunque sí sentía “la nariz tapada”. Mientras se recupera, su hija de seis años, Carlotta, se encuentra con sus abuelos maternos en San Luis Potosí.

En el 54 cumpleaños de Peña Nieto, la modelo lo felicitó con una publicación en redes sociales (Foto: Instagram@taniaruize)

Antes de enfermarse, la influencer se mostraba muy activa en redes sociales, donde compartió incluso publicaciones más personales, como las palabras que escribió para felicitar el cumpleaños a su pareja, Peña Nieto, quien soplaba 54 velas.

“Sobran las palabras para expresarte y agradecerte tantos sentimientos y emociones que tengo. Es tu cumpleaños pero el regalo es mío por el hecho de tenerte en mi vida. Solo deseo que la vida sea tan especial, como lo eres tú para mí y que Dios me permita poderte festejar muchos años más. Hoy y siempre quiero que sonrías, porque hay muchas cosas que agradecerle a Dios. ¡Que este año más en tu vida sea muy bendecido! Gracias Siempre! ¡Gracias por existir! Pero sobre todo, ¡GRACIAS A DIOS POR LA BENDICIÓN QUE PARA MÍ ES TU VIDA!”, escribió.

El mensaje confirmó que la pareja aún mantiene su noviazgo, después de que a finales de 2018 se les viera juntos por primera vez paseando por Madrid.

