Mariana Rodríguez dio positivo al COVID-19... ella y su esposo Samuel García fueron a entregar despensas recientemente a una colonia marginada

Mariana Rodríguez, bloguera originaria de Monterrey y esposa Samuel García, senador por Nuevo León, dio positivo al COVID-19. Esto lo anunció este sábado por la tarde, en una historia a través de su cuenta de Instagram.

“Les tengo una mala noticia, me llegó hoy el correo con mi resultado de la prueba y salí positiva de coronavirus, he estado aislada estos días porque aunque me dio la gripa el fin de semana (pasado) empecé con los síntomas hace dos días, de perder y el gusto y el olfato”, dijo Rodríguez a través de dicha red social.

Fue cuestión de horas para que su anuncio se volviera tendencia en Twitter, donde una gran cantidad de usuarios recordaron que fue hace tan solo unos días que Mariana Rodríguez y Samuel García fueron a repartir despensas a una colonia marginada de Nuevo León –zona vulnerable de contagios del COVID-19–por lo que, han alertado, la esposa del senador pudo haber contagiado a las personas que se acercaron para recibir ese apoyo .

Y es que el pasado viernes 31 de julio, una semana antes del anuncio de que estaba contagiada del nuevo coronavirus –y según señaló en sus declaraciones momento en el que ya tenía gripe– Mariana Rodríguez acompañó a su esposo el senador a la colonia Tierra Propia, que es una zona vulnerable en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde entregaron despensas a los vecinos de lugar.

En las imágenes, compartidas por Samuel García en su cuenta de Instagram, sí usan cubrebocas, pero solo eso; no tienen puesto otro tipo de protección, como guantes, razón por la que los usuarios en redes señalan que ahora los habitantes de esa colonia que recibieron esas despensas de manos del senador y su esposa, corrieron el riesgo de contagiarse de COVID-19.

Por otro lado, Mariana Rodríguez, durante su anuncio, también contó que tenía planeado ir con los papás del senador a Monterreal –cabañas en una zona boscosa de Saltillo, Coahuila– por su aniversario de bodas, luego de haberse enterado que es positiva al COVID-19 ya no asistirían ni ella ni su esposo. Esto también generó varios comentarios en contra de la bloguera, ya que los usuarios apuntaron que, consciente de que probablemente estaba contagiada –la prueba se la realizó un par de días antes–, tenía planeado ir a esa reunión.

Rodríguez señaló también que su esposo el senador ya se había hecho la prueba del coronavirus, estaba esperando los resultados y que ambos se encontraban en cuarentena.

Sin embargo, respecto a Samuel García también giraron los comentarios de alerta, ya que este jueves 6 de agosto acudió a un evento público en la refinería de Pemex que se encuentra en el municipio neolonés de Cadereyta. Ahí, el funcionario pretendía llevar a cabo una clausura simbólica del recinto, a manera de protesta por, lo que reclama, el alto índice de contaminación que genera.

No obstante, cuando el senador arribó al exterior de la refinería, estaban presentes varios trabajadores de Pemex quienes apenas vieron la camioneta en la que había llegado, comenzaron a cerrarle el paso y a amontarse alrededor para no dejarlo salir, al mismo tiempo le gritaban que no era bienvenido en el lugar.

“Fuera, Samuel”, “Samuel, no te queremos”, “No busques protagonismo en los petroleros” y “Eres influencer, no político”, fueron algunas de las consignas que se leyeron y se escucharon entre los empleados de la productora del estado.

En el calor de los eventos, los trabajadores terminaron por acorralar a Samuel García dentro del automóvil, haciéndole rayones, pintas y hasta romperle el vidrio trasero del vehículo.

Se casaron en plena pandemia

Esta no es la primera vez que la pareja es señalada de cometer una imprudencia durante la contingencia sanitaria del COVID-19.

El pasado mes de marzo, después de que fuera declarada la pandemia, García y Rodríguez publicaron que habían contraído matrimonio, pese a que una de las medidas de protección ciudadana era la cancelación de ese tipo de eventos.

A través de sus redes sociales, compartieron imágenes de la ceremonia religiosa que tuvo lugar en la Catedral de Monterrey, que lucía casi vacía, ya que supuestamente solo asistió la familia directa de ambos y no hubo fiesta.

Por haber celebrado su boda, pese a que muchas parejas de Nuevo León se vieron obligadas a posponer o cancelar sus eventos, sin ni siquiera tener la opción de una ceremonia a puerta cerrada como la de Mariana y Samuel, el senador fue acusado de “hipócrita e irresponsable”.





