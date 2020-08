“No parece más que una buena intención”, Beatriz Gutiérrez Müller exigió a Twitter entrar de lleno a la transparencia

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó un mensaje emitido por Twitter México. En este, la empresa reiteró que, “es en la búsqueda por liderar con ejemplo en nuestra industria, que Twitter no permite la pauta de anuncios políticos. Esta decisión la tomamos y anunciamos desde el año pasado en 2019.”

Al respecto, Gutiérrez Müller cuestionó “¿quién financia bots?”, y sugirió que “sería bueno entrar de lleno a la transparencia”. Consciente de la polémica que causa en redes, escribió en su cuenta en esa red social:

No parece más que una buena intención, o ¿quién financia #bots? Sería bueno entrar de lleno a la #transparencia. Al minuto de enviar este mensaje, mi cuenta se llenará de mensajes nefastos. No hace falta mucha ciencia para descubrir que existen y que alguien les paga.

De acuerdo con la compañía estadounidense, esta determinación se basa en la creencia de que “el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse.”

“Aunado a eso, proactiva y continuamente estamos eliminando la manipulación de la plataforma a nivel mundial y desglosamos un reporte de transparencia semestral que puede ser consultado de forma pública. Reiteramos nuestra disposición e interés de asistir al llamado que se nos hizo para informar esta y otras preguntas sobre cómo funciona Twitter para defender la libertad de expresión de las personas que usan la plataforma.”, complementó su mensaje inicial.

Así pues, define como contenido político aquel que hace referencia a un candidato, partido, funcionario gubernamental electo o designado, elección, referéndum, medida de votación, legislación, regulación, directiva o resultado judicial.

En este sentido, cualquier anuncio que haga referencia a cualquier contenido político, apelaciones de votos, defensa a favor o en contra de cualquiera de estos temas, está prohibido bajo esta política. “Tampoco permitimos anuncios de ningún tipo por parte de candidatos, partidos políticos o funcionarios gubernamentales electos o designados.”, refieren las condiciones de Twitter.

La única excepción a esta regla, son los editores de noticias que cumplen con los criterios de exención señalados por la red social. Estos, podrán publicar anuncios que hagan referencia a contenido político, pero no podrán incluir defensa a favor o en contra de estos temas o anunciantes.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador celebró las medidas que Facebook implementó para transparentar la contratación de propaganda y endurecer los controles a fin de evitar campañas desleales en las elecciones.

“Celebro esta decisión de Facebook, que bien que va a transparentar todos los contratos, cuentas que se utilizan para denigrar, para la guerra sucia, es algo muy importante, es un paso a la transparencia de facebook, ojalá Twitter haga lo mismo”, indicó el mandatario mexicano.

Por el contrario, señaló, Twitter es la red social “en donde se nota más manipulación” .

En caso de México, donde se nota más manipulación en redes sociales, es en lo relacionado con Twitter, ya ven que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, en Facebook no hay tanta manipulación, no hay tanto uso de robots, de cuentas artificiales, de compra de espacios para fines políticos-electorales