La Profeco advirtió que sopas instantáneas pueden producir malestares como dolor de cabeza

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que las sopas instantáneas, como Maruchan Instatant Lunch, no aportan nutrimentos al cuerpo humano, tienen exceso de saborizantes artificiales y aditivos que pueden ser nocivos para la salud y pueden ocasionar malestares como dolor de cabeza, taquicardia, sofocación, taquicardia, sensación de presión en la cara, entre otros.

Estas sopas no te nutren y el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino de una serie de saborizantes artificiales que no son buenos para tu organismo. Las sopas elaboradas por ti son más nutritivas por los ingredientes que adiciones como vegetales, cereales, crema o leche