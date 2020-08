Cuotas escolares: cómo y dónde denunciar cobros ilegales

El titular de la SEP invitó a los padres de familia a denunciar. (Foto: Cuartoscuro)

En medio de la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, Enrique Qiroz, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, advirtió que las cuotas escolares son totalmente ilegales y no se puede permitir ese tipo de actos en los planteles educativos, mientras que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma invitó a los padres de familia a denunciar.

Durante una conferencia vespertina para aclarar dudas antes del comienzo del siguiente ciclo escolar, Enrique Quiroz destacó: “las cuotas son totalmente ilegales. La educación pública es gratuita y por ningún motivo el estado mexicano puede permitir que se establezcan cuotas o cualquier tipo de contribución para condicionar la educación que es de carácter público”.

Por ello, pidió también a los tutores a poner atención al respecto, ya que de encontrarse con actos de esa índole, podrán presentar una queja.

“Estaremos muy atentos con el objetivo de que por ningún motivo se condicione la educación pública, que es un derecho de todos los niños, todas las niñas, todos los jóvenes y de todos los mexicanos”, reiteró Quiroz.

El inicio del ciclo escolar será el 24 de agosto. (Foto: Pixabay)

¿Cómo presentar una queja o denuncia?

Detalló que en caso de encontrar un problema con algún servidor público, la queja puede presentarse ante el órgano de control de la SEP u otras instancias del gobierno federal como la Secretaría de la Función Pública.

Por su parte, Esteban Moctezuma destacó que para realizar una denuncia lo importante es revelar los datos precisos como: nombre completo de la escuela, dirección, cargo del servidor público, entre otros.

En ese sentido, reiteró que puede ejecutarse por medio de:

-Las redes sociales de la SEP.

-A través de un correo electrónico (buzon.escolar@nube.sep.gob.mx).

-Así como a los teléfonos de asistencia de la autoridad educativa: 800 288 66 88 y 800 734 73 76.

Titular de la SEP pidió que información sea precisa. (Foto: Pixabay)

El titular de la SEP reiteró también que la información debe de ser detallada y precisa, ya que en el país hay 2035,000 escuelas.

En tanto, Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer que las fechas para llevar a cabo el proceso de inscripción a Media Superior será del 25 al 28 de agosto, debido a la pandemia de coronavirus.

“Esa semana tenemos ya resultados de las calificaciones de los chicos que están más rezagados porque no tuvieron contacto, pero ya en esas fechas podemos hacer el cierre de inscripciones. Actualmente el 80% ya están apuntados”, dijo el subsecretario.

Además, Pablo Arroyo respondió también a la siguiente interrogante: ¿Qué va a pasar con los estudiantes de preparatoria, bachillerato, Conalep, que no hayan acreditado el ciclo escolar anterior?

Los planteles educativos se encuentran cerrados actualmente. (Foto: Cuartoscuro)

Si quieres estar al tanto de la información más relevante regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

El Subsecretario de Educación Media Superior explicó que los estudiantes de ese nivel cursan asignaturas, no ciclos completos, por lo que con base al reglamento actual que señala que un alumno que no apruebe tres asignaturas, no podrá avanzar al siguiente año.

Sin embargo, Juan Pablo Arroyo aseguró que eso ya no será así, pues ya hay autorización por parte de las autoridades educativas y oficina de registro escolar, para que aquellos estudiantes que pese a que no hayan aprobado algunas asignaturas, podrán seguir inscritos en el siguiente ciclo escolar.

En ese sentido, afirmó que los jóvenes que hayan reprobado algunas materias tendrán la opción de presentar extraordinarios o lograr una calificación con trabajos que les sean solicitados.

El proceso para la evaluación de los alumnos rezagados o que reprobaron asignaturas será del 24 de agosto al 2 de octubre, según informó el subsecretario.

El inicio del próximo ciclo escolar a nivel nacional será el próximo 24 de agosto, de acuerdo con autoridades educativas.

MÁS SOBRE EL TEMA

SEP: estas son las fechas de inscripción a preparatorias, bachilleres y Conalep

SEP: estas son las fechas del nuevo periodo de inscripciones y reinscripciones para primaria y secundaria

Prepa en Línea SEP: cómo y cuándo son las inscripciones

Comipems: cómo imprimir el comprobante credencial de nuevo ingreso a bachillerato y cuáles son las fechas del examen