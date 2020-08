SEP: estas son las fechas de inscripción a preparatorias, bachilleres y Conalep

Los alumnos que hayan reprobado podrán seguir inscritos en la escuela. (Foto: Pixabay)

¿Cuándo serán las inscripciones y reinscripciones para los alumnos de educación Media Superior, es una de las dudas que surgió de cara al inicio del ciclo escolar 2020-2021.

Por ello, Juan Pablo Arroyo, Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer que las fechas para llevar a cabo dicho proceso será del 25 al 28 de agosto, debido a la pandemia de coronavirus que ha generado una crisis sanitaria y económica en todo el país.

“Esa semana tenemos ya resultados de las calificaciones de los chicos que están más rezagados porque no tuvieron contacto, pero ya en esas fechas podemos hacer el cierre de inscripciones. Actualmente el 80% ya están apuntados”, detalló

Durante la conferencia vespertina que encabeza el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, para atender las dudas hasta un día antes del inicio del siguiente ciclo escolar, Juan Pablo Arroyo respondió también a la siguiente interrogante.

¿Qué va a pasar con los estudiantes de preparatoria, bachillerato, Conalep, que no hayan acreditado el ciclo escolar anterior.

En ese sentido, el Subsecretario de Educación Media Superior explicó que los estudiantes de ese nivel cursan asignaturas, no ciclos completos, por lo que con base al reglamento actual que señala que un alumno que no apruebe tres asignaturas no podrá avanzar al siguiente año.

Sin embargo, Juan Pablo Arroyo aseguró que eso ya no será así, pues ya hay autorización por parte de las autoridades educativas y oficina de registro escolar para que, aquellos estudiantes que pese a que deban asignaturas, puedan seguir inscritos en el siguiente ciclo escolar.

Por lo que, los jóvenes que hayan reprobado algunas materias podrán presentar extraordinarios o lograr una calificación con algunos trabajos que les sean solicitados.

El proceso para la evaluación de los alumnos rezagados o que reprobaron asignaturas será del 24 de agosto al 2 de octubre, según informó el subsecretario.

“Vamos a procurar que lo menos posible repitan el año, aunque hay posibilidad de que alguno lo repita, no lo vamos a contar como una nota mala o nota prejudicial a su historial académico. Todos los chicos tendrán consideración si así lo desean en su historial académico”, agregó.

Inscripciones Educación Básica

En cuanto a las inscripciones y reinscripciones para menores de preescolar, primaria y secundaria el proceso será del 6 al 21 de agosto, en las entidades donde aún no han iniciado con ese proceso, informó la tarde de este lunes 3 de agosto, Marcos Bucio Mujica, Subsecretario de Educación Pública.

Además, habrá un periodo extraordinario de reinscripciones que se desarrollará del 24 de agosto al 11 de septiembre.

Aunque dicho periodo extraordinario sólo se abrirá para los menores que cambian de nivel educativo, es decir de preescolar a primaria, primaria a secundaria o para los padres de familia que buscan un cambio de escuela, así como cambio de entidad.

Es importante recordar que la reinscripción será automática para aquellos menores que, por ejemplo, pasan de quinto a sexto año de primaria, así como de primero a segundo, ya que se encuentran en un periodo escolar continuo.

Hay que recordar que el examen de ingreso a Media Superior ya inició en algunas entidades; sin embargo, Bucio Mujica detalló que la última fecha será del 25 al 28 de agosto.

El arranque del ciclo escolar será el próximo 24 de agosto a través de canales de televisión, radio, internet y cuadernillos para las zonas de marginación.

Los tutores que tengan dudas podrán resolverlas a través de las redes sociales de la SEP, a través de un correo electrónico a: buzon.escolar@nube.sep.gob.mx o a los teléfonos de asistencia a padres de familia que son: Educatel 800 288 66 88 y 800 734 73 76.

