La caída de “El Marro”: el primer golpe certero de López Obrador a un cabecilla del crimen organizado

“No damos garrotazos a lo tonto, al avispero, decirles (a los criminales) que si sabemos... Es más importante la inteligencia que la fuerza, antes andaba ahí el CISEN detrás de los opositores, detrás de nosotros, viendo qué hacíamos o escuchando llamadas telefónicas. Eso ya no se hace, nadie es escuchado en sus conversaciones, nadie es espiado; es inteligencia, no espionaje”, aseveró desde Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace poco más de un mes, el 25 de junio, en su conferencia matutina.

Ese día López Obrador fue cuestionado por el operativo que se realizó en Celaya, Guanajuato, para capturar a Jóse Antonio “Y”, alias “El Marro; con el cual, las fuerzas federales solo pudieron lograr la detención de la madre, hermana y prima del presunto líder criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Ese sábado 20 de junio “El Marro” se les escapó. Pero el intento de captura dejó narcobloqueos, camiones incendiados y una ola de violencia en Guanajuato.

Luego de ocho días, María Eva “N”, madre del Marro fue puesta en libertad. Anteriormente ya habían salido otras 26 personas más que fueron arrestadas con las familiares del presunto líder criminal.

Un día después de la liberación de la madre, hermana y prima del cabecilla del Cártel de Santa Rosa de Lima, López Obrador anunció que se haría una investigación para para esclarecer por qué sucedió.

Recalcó que si se dejaba en libertad a delincuentes, era por la ineficiencia y corrupción en el sistema judicial.

“Yo lamento mucho esto, tiene que ver con un problema añejo, vinculado con dos elementos: ineficiencia y corrupción. Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes, porque no se integró bien la averiguación y es una forma de ocultar una acuerdo, una transa, para decirlo con claridad, siempre andan buscando, no generalizo, pero si hay jueces que buscan si hay una falla en la hora de la detención, en cualquier cosa, para dejar en libertad a presuntos delincuentes”.

López Obrador aseguró que era muy “atipico” lo que está sucediendo en Guanajuato. Un ejemplo, dijo, es que el fiscal del estado lleva 12 años en ese cargo, a pesar de que se ha convertido en la entidad con más homicidios en el país.

“Es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato, es un estado que tiene muy elevados índices de homicidios, pero ya lleva tiempo, y las autoridades judiciales son las mismas, el fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años, 12 años, y tiene que haber una renovación en Guanajuato, desde luego lo digo con todo respeto a la autonomía del gobierno de Guanajuato, pero es atípico lo que está sucediendo completamente”, explicó.

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, respondió al presidente y le pidió “no politizar el tema de la seguridad en Guanajuato”.

La relación del gobernador panista Rodríguez Vallejo con López Obrador era tensa, incluso antes de tales declaraciones. El mandatario estatal había señalado anteriormente que no asistía a las reuniones de Seguridad, como el presidente ha recomendado a todos los gobernadores, y no solo eso, sino que “ni iba a asistir”.

El presidente mexicano no quitó el dedo del reglón. Al día siguiente hizo un llamado a las autoridades de Guanajuato, para que se realizará una “limpia” en sus instituciones de seguridad, que “no era un asunto personal”.

“No es un asunto personal, están mal las cosas en Guanajuato en cuanto a la impartición de justicia... Se tiene que llevar a cabo una limpieza, y lo tienen que hacer las autoridades de Guanajuato, porque no está bien, el pueblo de Guanajuato no merece vivir en la zozobra, en vilo por la violencia”, sentenció.

Dos semanas, el 15 de julio, después López Obrador se encontraba en Guanajuato realizando una gira de trabajo, en la que entre otras cosas, inauguró un cuartel de la Guardia Nacional.

El primer evento de la gira fue la reunión de Seguridad a la que Rodríguez Vallejo se había negado a participar. Después, López Obrador junto con el gobernador panista ofrecieron la habitual conferencia del presidente.

Diego Sinhue Rodríguez comenzó su intervención comprometiendose diariamente las dichas mesas de Seguridad, y dijo, “es de sabios rectificar”.

“Es de sabios rectificar, mencioné que no asistía a las mesas de seguridad y que no asistiría a las mesas, pero desde el 5 de julio cambié mi postura, reconozco que eso no abonó nada la construcción de la paz. Decidí asistir diariamente a las mesas, incluso sábado y domingo”, dijo Sinhue.

López Obrador por su parte expresó: “Fue muy buena la reunión... estamos buscando mejorar la coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno federal, el ciudadano gobernador ha decidido participar en una estrategia conjunta, independientemente de las diferencias que tenemos”.

Este domingo, el gobernador de Guanajuato, por medio de su cuenta de Twitter informó que fue detenido José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, presunto líder criminal del Cártel Santa Rosa de Lima.

“Quiero informarles que esta madrugada en un operativo conjunto entre Fuerzas Estatales y Federales fue detenido el principal líder de un grupo criminal que operaba en la región Laja-Bajío del Estado de Guanajuato”, escribió en redes sociales.

Luego el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, confirmó también a través de redes sociales la captura de dicho criminal.

Durazo Montaño explicó que se cumplieron con “las formalidades jurídicas será trasladado al CEFERESO del Altiplano para ponerlo a disposición del juez federal que dictó orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de combustibles”, escribió el secretario de Seguridad.

Guanajuato es el estado que encabeza la lista de homicidios dolosos en el país, concentrando hasta el 18% de los asesinatos que ocurren a diario en México.

Golpe de Timón: el operativo con el que se capturo a “El Marro”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio detalles del operativo con el cual se logró la captura de José Antonio “Y”, alias “El Marro”, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Por medio de un comunicado, el Ejército Mexicano informó que junto con “El Marro” , también fue detenido su jefe de seguridad, así como de otros cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo.

“Como resultado de actividades de inteligencia del estado mexicano, se ubicaron a integrantes del grupo delictivo, en dos inmuebles en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., habiéndose obtenido la orden de cateo emitida por la autoridad judicial competente, y con estricto apego al estado de derecho se procedió a la cumplimentación del mandato judicial, con los resultados siguientes:

En un inmueble se detuvo al probable líder del C.S.R.L., quien estaba acompañado por Saulo Sergio “N”, alias “Cebollo”, supuesto jefe de seguridad y cuatro elementos más de esa organización delictiva, a quienes se les aseguraron lo siguiente:

Cinco armas largas, tres armas cortas, un lanzagranadas, un vehículo (camioneta tipo pick up), una cuatrimoto y una motocicleta, una maleta con numerario (pendiente de confirmar la cantidad)”, dice el texto.

El golpe definitivo del operativo “Golpe de Timón”, se realizó esta madrugada. Desde hace más de un año se implementó este operativo, derivado de la violencia generada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el CSRL en su disputa por Guanajuato.

El operativo, encabezado por elementos de la Marina y fuerzas de seguridad de Guanajuato, inició el 3 de marzo de 2019 en Villagrán. Si bien con los meses, a causa de los desplazamientos de “El Marro”, las operaciones se extendieron hacia otros municipios guanajuatenses, como Cortázar.

“El Marro” logró escapar de Santa Rosa de Lima y eludir el operativo en marzo de 2019, cuando participaron en su búsqueda más de mil elementos de la Marina, Gendarmería, Fuerzas del Estado, agentes de investigación criminal de la Fiscalía Estatal y grupos tácticos.

Pero no sólo eso, también eludió posteriores intentos de captura en octubre y noviembre de 2019, y enero y marzo de 2020. Sin embargo, a la fecha han sido detenidos cientos de integrantes del cártel, más de 20 inmuebles y casi 100 vehículos han sido decomisados, y alrededor de 330 cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Durante los diversos operativos también se han requisado vehículos de transporte de combustible como camiones tipo pipa.

“El Marro” perteneció al Cártel de Los Zetas y aunque en 2008 fue detenido por los delitos de robo y delincuencia organizada, logró su libertad al poco tiempo por faltas al debido proceso.

Tras su liberación encabezó una célula de criminales que se dedicaban al robo de combustible de los ductos de Pemex, actividad conocida como “ordeña” o “huachicoleo”.

Con el paso del tiempo, esta célula se convirtió en una organización poderosa denominada como Cártel de Santa Rosa de Lima, con control de Guanajuato debido a las redes de corrupción y a las comunidades que los protegen.

“Se tornó muy grave la situación en Guanajuato. (El Cártel de Santa Rosa de Lima) Tiene presencia porque se dejó crecer, no se atendió a tiempo, incluso por eso tiene base social. Ahora que hubo detenciones muchos están vinculados porque les pagaban, había nóminas para crear una organización, tienen en cada municipio bases, es un asunto que viene de atrás y no se atendía”, ha explicado López Obrador en diversas ocasiones.

Pero la organización criminal más poderosa de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también busca el control de Guanajuato y del millonario negocio del robo de combustible.

