La audiencia de Lozoya minuto a minuto: juez decidirá hoy si vincula a proceso al ex director de Pemex por caso “Odebrecht”

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, enfrenta su primera audiencia por el caso Odebrecht (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

Este miércoles, el ex director de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, enfrenta una segunda audiencia ante el Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramirez Benítez, por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Al igual que sucedió con la audiencia que sostuvo el martes ante el Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, por su presunta implicación en la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados y en la que fue vinculado a proceso pero gozará del beneficio de portar un brazalete electrónico, su declaración de este miércoles también se realiza mediante video conferencia.

La audiencia, en vivo

19:13 horas: El juez Ramírez Benítez realiza un exhaustivo recuento de los datos de prueba expuestos por la FGR, la ofendida Pemex y la denunciante UIF.

18:36 horas: Se reanudó la audiencia, después de un retraso de dos horas. El juzgador, por pedido de Lozoya, deberá emitir hoy mismo una resolución sobre el pedido de vinculación a proceso del ex funcionario por tres delitos: cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

15:00 horas: El juez decretó un receso de máximo dos horas a las 14:25 (tiempo del centro de México).

La FGR detalló el pago de los sobornos desde Odebrecht a Lozoya (Foto: Cuartoscuro)

14:56 La Fiscalía señala que los funcionarios de Odebrecht indicaron que Luis Alberto M. era el que se encargaba de las operaciones de la empresa en México e identificó a Emilio Lozoya como la persona que recibía los sobornos.

14:50 La FGR acusa a Emilio Lozoya de violar los códigos de ética de los servidores públicos de Pemex, porque “no actuó con la confidencialidad requerida”.

Emilio Lozoya solicita al juez Juan Carlos Ramírez Benítez, que resuelva su situación jurídica sobre el caso Odebrecht en esta audiencia.

14:15 La FGR presentó como dato de prueba las declaraciones anuales de impuestos de Emilio Lozoya para señalar que el imputado omitió en su declaración de impuestos los ingresos que obtuvo del extranjero.

14:10 La Fiscalía asegura que Lozoya no desconocía la cuenta bancaria a nombre de su madre y en sus declaraciones patrimoniales admitió que el inmueble de Ixtapa es propiedad de su familia y que el dinero en parte era de la empresa Tochos Holding.

De acuerdo con datos bancarios, la FGR concluyó que las dos empresas en las que fue beneficiario Emilio Lozoya, se hicieron depósitos a Gilda Austin, madre del imputado por diversas cantidades.

14:05 Emilio Lozoya le dijo a Alberto M. que conocía “a la perfección” a varios empresarios con quienes pretendía aumentar sus acciones junto con la empresa brasileña; mencionó el ex director de Odebrecht en su declaración, señala la FGR.

14:00 A través de varias empresas utilizadas por Odebrecht, se operaron pagos ilícitos por cuatro millones de dólares durante la campaña de Enrique Peña Nieto y otra por seis millones de dólares cuando Lozoya fue director de Pemex, asegura la FGR.

13:51 La Fiscalía General de la República señala que las declaraciones del director de Odebrecht en México “son unas de las más importantes” por que como representante de la empresa en el país “diseñó infinidad de planes irregulares junto con Emilio Lozoya, quien muchas veces le argumentó conocer a la perfección a varios empresarios, con quienes pretendía aumentar sus acciones, junto con la empresa brasileña”.

13:15 En México se obtuvo como beneficio 39 millones de dólares por la adjudicación de obras, mientras Emilio Lozoya recibió beneficios económicos en su cuenta en Suiza

13:13 En México se hicieron sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos en diversas obras públicas de 2011 a 2014; aseguraron testigos protegidos en Brasil en torno al caso Odebrecht: Fiscalía.

Los testigos a los que hace referencia la FGR, son Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora, y Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México.

13:10 FGR presenta más datos de prueba: Testigos detallaron que contaban con recursos para sobornos a funcionarios y partidos políticos de países africanos y latinoamericanos por un monto de 431 millones de dólares para garantizar negocios.

Con el pago a sobornos, Odebrecht se benefició con un monto de 1.42 millones de dólares

Foto: DPA / THOMAS PADILLA

12:33 La FGR presenta más datos de prueba: La denuncia de la UIF dice que Gilda Lozoya presentó declaraciones en 2015 y 2016 por más de 2 millones de pesos e ingresos por más de 1 millón de pesos en sus declaraciones fiscales.

12:32 Datos de prueba: Con base en declaraciones fiscales presentadas por Gilda Lozoya se detectó que se declaró ante el SAT cero pesos en 2012, lo que contrasta con los 109,000 declarados en 2013.

En las declaraciones fiscales de 2012 de Gilda Lozoya no se informó que Emilio, su hermano, le cedió activos de la empresa Tochos Holding la cual fue constituída fuera del territorio nacional.

12:30 Se reanuda la audiencia.

12:19 La FGR presentó los datos de prueba en donde asegura que el Banco suizo detectó transferencias de la cuenta de la empresa Tochos Holding, en donde se excedía del monto permitido para no considerarlo como lavado de dinero, sin embargo no bloqueó la cuenta e hizo un seguimiento.

12:06 Se decreta un receso de 25 minutos.

12:05 La FGR asegura que Emilio “L” faltó al principio de imparcialidad como director de Pemex al no hacer públicos por licitación algunos contratos.

El imputado señaló: “Di instrucciones en España para que se agilizaran los trámites de mi extradición como un acto voluntario de mi parte para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades en México”.

11:58 FGR señala “Se le imputa a Lozoya el delito de cohecho cuando siendo director de Pemex se reunió con representantes de Odebrecht y le solicitaron apoyo para resultar beneficiados en contratos de obras públicas”.

11:55 La FGR advierte a Lozoya: “Usted sabía que los recursos eran de Odebrecht y recibió 10.5 millones de dólares como resultados de sobornos, se asoció con su madre, esposa y otra persona, con el propósito de delinquir”.

11:50 La FGR sostiene que la transferencia de 1 millón 385 mil dólares a la madre de Emilio Lozoya por un inmueble en Ixtapa Zihuatanejo tiene un origen ilícito

La Fiscalía asegura ”Usted solicitó a través de una empresa de Odebrecht que los pagos se debían hacer a la empresa en la que usted era beneficiario”.

11:31 Emilio Lozoya asegura no ser “culpable ni responsable de los hechos que se me imputan” en el caso Odebrecht y manifestó al juez que “con relación a los hechos que se me imputan fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”. Ante ello añadió que “denunciaré, señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos”.

Respecto a su extradición a México, Lozoya Austin aseguró que “en el marco de mi compromiso de colaborar con este investigación di instrucciones en España a que se agilizaran los trámites de mi extradición, como un acto voluntario de mi parte en renunciar al procedimiento de extradición, precisamente para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades del Estado mexicano en el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad”.

(Foto: Cuartoscuro)

11:03 La Fiscalía General de la República (FGR) pidió cumplimentar la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya al asegurar que “la parte ofendida pide se decrete el cumplimiento de la orden de aprehensión”.

Por su parte, la defensa de Lozoya “señala que el allanamiento que se hizo del juicio de extradición, es un ánimo de colaboración con el Estado mexicano, y en especial con la FGR, para la búsqueda de la verdad.

“En ese marco, el traslado y la aprehensión se llevó a cabo con absoluto respeto de sus derechos fundamentales y derechos humanos de nuestro representado de tal forma que esta defensa solicita a usted, con todo respeto, un término prudente a los agentes del ministerio público, con la finalidad de que queden debidamente registrados los hechos correspondientes, y quede desactivada dicha orden de aprehensión”.

La FGR indicó que Emilio Lozoya "excedió el número de inversiones en diversos países, principalmente europeos".

"Odebrecht en México era dirigida por Luis Alberto Meneses Weyll, quien constantemente se reunía con Lozoya para pedirle orientación en la estructuración de programas en diversos estado del país, Veracruz e Hidalgo, principalmente". Además, Lozoya, señaló la FGR, "le ofreció a Luis Alberto un cargo en la administración pública, en caso de que su partido llegara a ganar las elecciones, en 2012".

La FGR asegura que Lozoya intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias particularmente cuando era coordinador de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

El Juez Juan Carlos Ramírez Benítez informa que muchas de las cuentas provenientes de diferentes empresas estaban a nombre de Gilda “L” y Margarita “A”.

10:05: El juez Juan Carlos Ramírez Benítez informó a Emilio Lozoya que es señalado de los delitos de recursos de procedencia lícita, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht.

Al hacer uso de la palabra, Emilio Lozoya pidió que queden reservados sus datos personales, “por lo que ahora será mencionado como ERLA” y confirmó a sus representantes legales y los designó como sus abogados, mismos que protestaron el cargo de abogados defensores.

9:31: Inicia la audiencia. El juez Juan Carlos Ramirez Benítez, decretó el inicio de la audiencia relativa a la causa penal 261/2019, “se acredita la personalidad de la defensa, de los representantes de la FGR, de la parte ofendida Pemex y de la UIF como denunciante.

La audiencia abarcará la causa penal correspondiente por los delitos de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, contemplados en el Código Penal Federal en la época de los hechos.

Emilio Lozoya está acusado de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, debido a que presuntamente recibió sobornos por 10.5 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el ex director de Petróleos Mexicanos “ya empezó a hablar” (en referencia a la audiencia del martes), y “va a cooperar como testigo colaborador”.

Lozoya Austin se encuentra internado en el Hospital Ángeles del Pedregal desde su llegada a México, ocurrida el 17 de julio, cuando fue extraditado desde España a petición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El ex director de Pemex fue diagnosticado con una “anemia severa” y problemas en el esófago, por lo que de inmediato fue llevado al nosocomio ubicado al sur de la Ciudad de México, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) montó un distractor para la prensa, con la finalidad de que los representantes de los medios de comunicación acudieran al Reclusorio Norte, a donde tendría que haber sido llevado.

Información en desarrollo...