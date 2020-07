Economía en México hubiera resistido mejor la pandemia de no haber cancelado el NAIM: analista

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) provocó que el crecimiento económico del país pasara a caer de 2.5% a -1%, cuestión que se agravó con los efectos negativos de la epidemia por coronavirus y la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no aplicar un plan que mitigara sus consecuencias, señaló Macario Schettino, analista económico-político.

“Para que no los vayan a confundir, pues. Este gobierno cometió un serio error cancelando NAIM, y provocó que pasáramos de crecer 2.5 a -1%. Y luego cometió otro peor, que DUPLICÓ el impacto de la pandemia“ , explicó.

En su cuenta de Twitter, el economista apoyó su argumento publicando una serie de gráficas en donde se explica el impacto que tuvo la cancelación de la obra en Texcoco. De acuerdo con sus datos, desde enero de 2018, el crecimiento de la economía del país se ha venido desacelerando, hasta registrar números negativos en febrero de 2020

Esta semana conoceremos el dato oportuno del PIB del 2T para México y para Estados Unidos. En preparación, breve hilo... Primero, la gráfica muy conocida del impacto de la cancelación del NAIM, ahora con marca de agua, para que no olviden al autor...

Antes de que se dé a conocer el Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre, Macario Schettino señaló que otro error del actual gobierno federal fue no desarrollar un plan que respondiera a la crisis generada por la epidemia de coronavirus, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

En la gráfica con la que el analista sostiene sus señalamientos compara los efectos de la pandemia en México y en Estados Unidos, concluyendo que la inacción de la actual administración para dar respuesta a la crisis provocó una caída más pronunciada y con mayor duración en el crecimiento económico del país.

“Está hasta febrero de este año, para no mezclar con el impacto de la pandemia, que aparece en esta figura, comparando con Estados Unidos. Es otro error del actual gobierno: no aplicar un plan de contención. Caemos mucho más, y más tiempo...”, agregó.

Sobre la crisis actual, derivada de las medidas de confinamiento y distanciamiento social para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2, el analista expresó en una columna para el diario El financiero:

El gobierno mexicano no tiene recursos financieros, ni humanos, mientras estamos en la peor crisis global en un siglo. Con uno de cada tres mexicanos sin ingresos (o con una reducción importante), con la inversión a la mitad de lo que era (que no era mucho), apenas quedaría esperar la salvación vía exportaciones. No ocurrirá.