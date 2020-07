En México destacan la crisis de denuncia y la manipulación de cifras delictivas: Causa en Común

Causa en Común señaló que el marcado incremento y los niveles “inadmisiblemente altos” de algunos delitos ocurren ante la pasividad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Foto: Reuters)

La organización ciudadana Causa en Común reveló, en un análisis de la incidencia delictiva de los primeros seis meses de 2020 en México, que se mantienen problemáticas en el país tales como la crisis de denuncia, el incremento de feminicidios y violencia familiar, el mantenimiento de niveles altos de delitos como asesinatos, y “la ostensible manipulación de cifras delictivas por parte del gobierno federal por parte de diversas entidades federativas”.

Causa en Común señaló que el marcado incremento y los niveles “inadmisiblemente altos” de algunos delitos ocurren ante la pasividad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El análisis sobre los feminicidios reveló que el número de casos reportados entre los primeros seis meses de 2019 y los primeros seis de este año aumentó un 9% con 41 feminicidios más registrados: es el nivel más alto en la historia de México desde que se tiene registro.

Los niveles de feminicidio en el país mantienen una tasa proyectada de 0.8 por cada 100,000 habitantes, lo cual lo convertiría en uno de los países con las tasas más altas en todo América. Por ejemplo, encima de otros países latinoamericanos como Chile, cuya tasa es de 0.4 por cada 100,000 habitantes.

La tasa actual de México lo acerca a naciones como Hungría y Lituania, que tienen tasas de feminicidio de 0.9 y 1 por cada 100,000 habitantes, respectivamente. “Esto, sin considerar que el feminicidio, al igual que casi la totalidad de los delitos, se encuentra muy subrepresentado, y la tasa real es, con seguridad, considerablemente más alta”, señaló el análisis.

De acuerdo con la organización, las entidades federativas con el mayor registro de feminicidios en la primera mitad del año fueron: Estado de México, con 63 casos; Veracruz, con 47; Ciudad de México, con 37; Puebla, con 36; Nuevo León, con 35; y Jalisco, con 29.

Por el contrario, los estados con menos feminicidios registrados fueron: Yucatán, con 4; Campeche, con 3; Baja California Sur, con 2; y Aguascalientes, Querétaro, y Tlaxcala, con un registro cada uno. “Cabe destacar que estas cifras no indican que sean los estados más seguros paras las mujeres, sino que sus gobiernos registran menos casos”, puntualizó Causa en Común.

Sobre la violencia familiar, se reveló que aumentaron los registros entre el mismo periodo del año anterior y éste: se reportaron 1,622 casos, o el 2%, más. La tasa proyectada de registros de violencia familiar aumentó de 164.4 a 170.2 por cada 100,000 habitantes.

Del mismo modo que en los feminicidios, con todo y el subregistro por falta de denuncia, la violencia familiar está en el nivel más alto desde que existe registro.

La organización enfatizó en el caso de Tlaxcala: la entidad federativa presentó “números muy bajos” si se comparan con otros estados que también tienen bajos registros de violencia familiar como Yucatán. “A pesar de que Tlaxcala casi no registra este delito, medios de comunicación locales han informado que la violencia familiar es un problema grave en la entidad”, se señaló.

“El homicidio doloso (asesinatos) es otro delito que mantiene niveles alarmantes. De acuerdo con los datos del SESNSP, las víctimas registradas de homicidio aumentaron de 17,653 a 17,982 (2% más), comparando el primer semestre del año pasado y el de este año. Con esta tendencia, se espera que los homicidios registrados para este año sean más de 40,000, sumando el 10% adicional que, en promedio, añaden las actas de defunción del INEGI. Con dicho número, la tasa proyectada sería de 33 por cada 100 mil habitantes cuando, en 2019, fue de 28.3″, presentó el análisis.

De acuerdo con los datos del SESNSP, las víctimas registradas de homicidio aumentaron de 17,653 a 17,982 (2% más) (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Sin embargo, aunque hay otros delitos que presentan una disminución en sus registros, como secuestros, robos con violencia, robos de vehículos, y extorsiones, esto se podría atribuir a la dificultad para perpetrar estos crímenes durante la pandemia de COVID-19, además de las dificultades para denunciar durante la crisis sanitaria.

Para Causa en Común, un aspecto a destacar dentro de la situación de inseguridad que vivimos, es la manipulación de cifras. El análisis de incidencia delictiva de la organización reveló que el SESNSP registró, durante el primer semestre del año, 23% más delitos que los reportados por el Gabinete de Seguridad

María Elena Morera, presidenta de la organización, declaró que “esta discrepancia debería ser un escándalo, y sólo deja en evidencia que, dentro del gobierno, no existe coordinación en materia de seguridad. Los ciudadanos merecemos claridad y certeza al respecto de la situación de inseguridad en la que vivimos. Si el gobierno no tiene esos datos, no puede hablar de que esté siguiendo una estrategia o esté disminuyendo en lo absoluto los delitos”.

Causa en Común señaló que las entidades “posiblemente” no están reportando los crímenes de alto impacto o están siendo registrados como delitos de menor gravedad (Foto: EFE/STR)

Además, Causa en Común señaló que las entidades “posiblemente” no están reportando los crímenes de alto impacto o están siendo registrados como delitos de menor gravedad. “De manera peculiar, algunas entidades presentan bajos números y tasas de registros de ciertos delitos, aunque tuvieron altos números y tasas de reportes en otros”, dijeron en el análisis.

Un ejemplo, entre muchos, es que Colima no registre robos de vehículo con violencia, o que haya supuestamente reducido los robos con violencia en general en un 85%, al tiempo que mantiene las tasas por asesinatos y violencia familiar más altas del país

Otro caso que “llama la atención” es el de Michoacán: el estado reportó solamente siete casos de extorsión en todo el semestre. “Hay un serio problema de subregistro, principalmente por la desconfianza y las dificultades para denunciar, y debido a las muy probables manipulaciones y ocultamientos por parte de autoridades”, dijo Morera.

El subregistro es “particularmente grave” en los delitos de extorsión, secuestro, y robo de vehículos con violencia. “Algunos estados no registran estos delitos, y el SESNSP no hace aclaración alguna al respecto. El riesgo que se corre es que se difunda la idea de que estas entidades, y el gobierno federal, estén atendiendo eficazmente la violencia cuando, en realidad, no la reportan”, afirmaron.

