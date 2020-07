La foto con la que Tania Ruiz felicitó por su cumpleaños a Peña Nieto y disipó los rumores sobre su ruptura

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto en una fotografía compartida con motivo del cumpleaños del ex mandatario (Foto: Instagram/@taniaruize)

La modelo Tania Ruiz Eichelmann compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía con su pareja, el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, para celebrar el cumpleaños 54 del priista.

“Feliz Cumpleaños!! Feliz vida!! Hoy es un día para dar Gracias. Yo no solo festejo hoy que es tu cumpleaños . Sino todos los días por tu existencia y por estar en mi vida. Sobran las palabras para expresarte y agradecerte tantos sentimientos y emociones que tengo. Es tu cumpleaños pero el regalo es mío por el hecho de tenerte en mi vida. Solo Deseo que la vida sea tan especial, como lo eres tú para mi y que Dios me permita poderte festejar muchos años más. Hoy y siempre quiero que sonrías, porque hay muchas cosas que agradecerle a Dios. Que este año más en tu vida sea muy bendecido! Gracias Siempre! Gracias por existir! Pero sobre todo GRACIAS A DIOS POR LA BENDICIÓN QUE PARA MI ES TU VIDA!”.

Con su publicación, la modelo no sólo sorprendió por el entusiasta mensaje de amor que dirigió a su novio, sino que también disipó los rumores que habían surgido en los últimos meses sobre una posible ruptura de la relación.

A partir del confinamiento por la pandemia de COVID-19, trascendió que Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelmann no permanecieron juntos en casa. La modelo potosina, según reveló su propio hermano, pasó los primeros meses junto con su hija Carlotta de seis años y, aparentemente, sin otra compañía.

La modelo responde en ocasiones a los seguidores que preguntan sobre su relación con Peña Nieto (Foto: Instagram/@taniaruize)

Sin embargo, en discretos comentarios en sus redes sociales, la modelo y empresaria desmintió en su momento las publicaciones de revistas como TV Notas: “Con los chismes me entero de cosas que ni yo sabía que había hecho” y “¡Gracias a Dios en mi relación con Enrique existe lo más importante! ¡¡Dios!! Junto con él: el amor, la lealtad, el respeto, la confianza, la comunicación”, fueron algunos de los mensajes difundidos por Tania Ruiz.

La relación entre Tania y Enrique fue revelada a inicios de 2019. La pareja fue sorprendida en Madrid, España, cuando disfrutaba de un paseo. De hecho, la relación conoció la luz pública antes de que se formalizara legalmente el divorcio de Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera.

En los meses siguientes, Eichelmann y Peña se dejaron fotografiar con menos reserva en espacios públicos y en celebraciones como la boda de la hija del abogado Juan Collado.

No obstante, las apariciones de la pareja no son frecuentes, y esto también generó especulaciones sobre el posible disgusto que generaría en el ex mandatario la frecuente presencia de Tania en el ojo público. Asimismo, se especuló que el motivo de una posible separación sería la negación de Peña Nieto a casarse.

La originaria del estado de San Luis Potosí presumió el amor que tiene la pareja y lo bien que se ven juntos. (Foto: Instagram)

Pero hoy, en el cumpleaños número 54 de el abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania se decidió a expresar su emociones y sanjar la multitud de rumores.

Al pie de la fotografía compartida en Instagram, multitud de seguidores compartieron mensajes entusiastas: “Yo siempre te tiro buena vibra!! Pero esta vez me dio pendiente que tu post fuera falso como los post que se daban Angélica y Peña. Hacen muy bonita pareja ojalá y sea real”; “Yo también le deseo muchas bendiciones a EPN. Bueno, a ambos”; “Que hermosa pareja!! Felicidades a ambos!”.

Enrique Peña Nieto nació en Atlacomulco, Estado de México, el 20 de julio de 1966. Fue titular del poder ejecutivo federal de diciembre de 2012 a noviembre de 2018, cargo al que llegó impulsado por el Partido Revolucionario Institucional. Es abogado por la Universidad Panamericana y maestro en administración de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores.

