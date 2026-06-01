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El síndrome que explica por qué hay personas que no soportan que otros triunfen

Este síndrome podría explicar por qué algunas personas reaccionan con rechazo, críticas o sabotaje cuando alguien cercano sobresale en talento o éxito

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Primer plano de joven enojado con sudadera negra y brazos cruzados frente a un ordenador. Al fondo, colegas celebran con globos, confeti y cartel "¡FELICIDADES, CARLOS!".
El síndrome de Procusto refiere a personas que buscan frenar o aislar a quienes destacan en su entorno, lo que puede generar ambientes tóxicos y limitar el desarrollo tanto en espacios laborales como educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de Procusto describe una tendencia en la que ciertas personas buscan eliminar o bloquear a quienes sobresalen a su alrededor, especialmente en entornos laborales o educativos.

Este fenómeno, que no está reconocido en manuales clínicos como el DSM-V, ha sido documentado por psicólogos y académicos como una reacción basada en la inseguridad y el miedo al cambio.

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El rechazo hacia quienes destacan no sólo tiene consecuencias individuales, sino que también afecta la dinámica de equipos y organizaciones.

Una persona con síndrome de Procusto puede buscar boicotear, desacreditar o aislar a colegas con mayor talento, generando un ambiente tóxico que limita el desarrollo y la innovación.

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En el ámbito laboral, este patrón se traduce en intentos por mantener el control y evitar que otros avancen profesionalmente.

El origen del término y su uso en la psicología

El nombre toma inspiración de la mitología griega. Procusto era un posadero que forzaba a sus víctimas a ajustarse a la medida de su cama, cortando o estirando sus cuerpos según fuera necesario.

Esta metáfora se trasladó al ámbito psicológico y social para describir el impulso de “igualar” a la fuerza, eliminando cualquier rasgo sobresaliente.

El fenómeno no es exclusivo del trabajo. Diversos especialistas advierten que la presión por la uniformidad y la intolerancia a la diferencia pueden presentarse también en entornos educativos y personales.

Niños superdotados, por ejemplo, pueden esforzarse por obtener calificaciones promedio para evitar ser señalados por sus compañeros o incluso por docentes.

En lo personal, este síndrome puede derivar en críticas constantes dentro de la familia o círculo de amigos, y en una satisfacción oculta ante los fracasos ajenos.

Ilustración realista de Procusto, un hombre barbudo con delantal de cuero y martillo, junto a una cama de hierro en un taller de piedra con una fragua encendida y un joven sentado.
El nombre toma inspiración de la mitología griega. Procusto era un posadero que forzaba a sus víctimas a ajustarse a la medida de su cama, cortando o estirando sus cuerpos según fuera necesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias para la salud mental y el desarrollo colectivo

El artículo “El síndrome de Procusto y su impacto en el comportamiento” publicado en la plataforma Dialnet subraya que existen pocos estudios científicos sobre este fenómeno, aunque su influencia es amplia y significativa en la vida social y profesional.

Se le considera un factor de gestión ineficaz y tóxica en equipos de trabajo, donde inhabilita a los subordinados y crea barreras para la colaboración y el aprovechamiento del talento.

De acuerdo con el portal Mentalizarte, la intolerancia hacia quienes hacen las cosas de otra manera o muestran talento específico es una reacción defensiva frente al miedo a perder protagonismo.

No siempre se trata de conductas deliberadas; a veces el sabotaje se manifiesta de forma sutil, mediante la desvalorización de ideas, la invisibilización de logros o la apropiación del trabajo ajeno.

El resultado es un ambiente donde el miedo al rechazo y la necesidad de validación empujan a reprimir el potencial propio y ajeno.

Infografía detallada sobre el Síndrome de Procusto en el ámbito laboral, mostrando figuras esquemáticas, engranajes y símbolos de barreras y sabotaje.
El Síndrome de Procusto describe patrones de conducta en el trabajo que sabotean el talento, dificultan la innovación y crean ambientes hostiles al penalizar la diferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de Procusto: una categoría social, no un diagnóstico médico

El “síndrome de Procusto” no cuenta con reconocimiento oficial como trastorno mental por parte de organismos internacionales de salud, como la OMS o la OPS.

Su discusión se limita al terreno del análisis social y organizacional, donde se utiliza para describir patrones de conducta que penalizan la diferencia, obstaculizan la innovación y perpetúan ambientes hostiles.

Esta expresión funciona como herramienta conceptual, útil para identificar dinámicas de exclusión o sabotaje en entornos laborales, educativos o personales, pero no corresponde a una entidad clínica ni a un diagnóstico dentro de los manuales internacionales de psiquiatría.

Las instituciones especializadas en salud mental insisten en que el bienestar psicosocial depende de promover la apertura, la inclusión y la diversidad dentro de los equipos y comunidades.

La prevención de ambientes tóxicos requiere políticas activas que reconozcan y protejan el derecho a sobresalir, a proponer y a diferenciarse.

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