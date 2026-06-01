¡No solo es el ajolote! Brugada adornará transporte de CDMX con animales emblemáticos: estas especies lucirán en la red de electro movilidad

Además del ajolote, serán otros animales las nuevas mascotas del transporte eléctrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México renueva su red de transporte eléctrico con la presentación de nuevas rutas y una imagen renovada que destacan la fauna local.

Esta modernización, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, busca dejar un legado permanente de infraestructura y movilidad en vísperas del Mundial 2026.

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Las unidades de transporte público, serán decoradas con figuras de ajolotes, chapulines y otros animales representativos.

Principales rutas temáticas de transporte eléctrico

El programa de electromovilidad para el Mundial 2026 incluye rutas con identidad propia, cada una dirigida a públicos y necesidades específicas. Entre ellas destacan:

Ruta del Chapulín: Trolebús que conectará Chapultepec con Ciudad Universitaria, con una proyección de 90 mil usuarios diarios.

Tren Ligero El Ajolote: Recorre de Tasqueña a Xochimilco, con unidades decoradas en tonos morados y rosas y la mascota oficial: un ajolote futbolero. La capacidad prevista es de 220 mil usuarios al día.

Ruta de las Heroínas Indígenas: Línea de electromovilidad en el Centro Histórico, dedicada a mujeres fundamentales de la historia nacional, con una proyección de 2.900 pasajeros diarios.

Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales: Unidades nombradas Tecuiche, Coyote y Tlacuache, recorrerán de Universidad a Huipulco para atender a 20 mil usuarios diariamente.

Nueva imagen para las rutas además del ajolote

La Ciudad de México moderniza su transporte eléctrico con rutas temáticas y unidades decoradas con fauna local como ajolotes y chapulines, mejorando la conectividad y la infraestructura para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan presentado por Clara Brugada contempla la aceleración de obras estratégicas, como la renovación de rutas de electromovilidad con temáticas inspiradas en la naturaleza y la historia de México.

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Las unidades mostrarán decoraciones alusivas a:

Tecuiche: También llamado “techichi” o “tlachichi”. Perro doméstico extinto originario del occidente de México, ancestro del Chihuahua.

la mandataria capitalina destacó la rehabilitación integral del puente peatonal y el CETRAM Huipulco, la construcción del Parque Alegría Tecuiche, la consolidación de un Camino Seguro de 6 km, el mantenimiento integral de la estación Estadio Azteca, del Tren Ligero. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Coyote: Mamífero carnívoro de la familia Canidae, nativo de América del Norte y Central. Nombre del náhuatl “cóyotl”. Omnívoro y muy adaptable.

(Foto: Archivo)

Tlacuache: Marsupial originario de América, el único en México. Omnívoro y nocturno, conocido también como zarigüeya. Nombre del náhuatl “tlacuatzin”

Crédito: Museo Nacional de Antropología

Chapulín: Nombre común de varios insectos ortópteros nativos de México. Viene del náhuatl “chapōlin”.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Ruta del Trolebús: de Metro Universidad a Huipulco

La nueva Línea 14 del Trolebús, denominada “Animales Silvestres de los Pedregales”, conectará la estación Metro Universidad con el CETRAM Huipulco. El trayecto cruza avenidas como Delfín Madrigal, Aztecas, Nezahualpilli, Papatzin y Santa Úrsula, facilitando la movilidad en el sur de la ciudad.

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Este corredor eléctrico permitirá también la interconexión con la Línea 3 del Metro, la Línea 12 del Trolebús y el Tren Ligero, ampliando así las opciones de traslado para miles de personas.

Colonias beneficiadas por la nueva ruta

El recorrido de la Línea 14 beneficiará a numerosas colonias en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, entre ellas:

San Lorenzo Huipulco

Pueblo de Santa Úrsula Coapa

Ajusco III

Pedregal de Santa Úrsula II, III, IV, VII, VIII y IX

Imán e Imán 5

Pedregal de Maurel

Centro Urbano

Villa Panamericana 4 sección

Pedregal de la Zorra

Joyas del Pedregal

Media Luna

Cantil del Pedregal

La implementación de esta ruta busca mejorar la conectividad y la calidad de vida para más de una decena de comunidades.

Desglose de rutas temáticas y conectividad

(Gobierno CDMX)

Ruta Tecuiche: Parte del corredor de los animales silvestres; recorre el área de Universidad a Huipulco.

Ruta Coyote: Comparte el trayecto con Tecuiche y Tlacuache, brindando servicio en los Pedregales.

Ruta Tlacuache: Completa el trío de rutas temáticas de los Pedregales, todas decoradas para resaltar la biodiversidad local.

Fecha de entrega del parque elevado y nuevas rutas

La entrega del Parque Elevado y las nuevas rutas de electromovilidad está programada entre el 7 y 8 de junio de 2026.

Según lo anunciado por Clara Brugada, la mayoría de las obras ya está finalizada, y durante los próximos días se realizarán inauguraciones continuas para cumplir con el calendario previo al Mundial.

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